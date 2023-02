Sánchez, Almeida, Feijóo, Ayuso... ¿qué plato le prepararía Enma López a estos políticos?

Enma López, concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el PSOE, se atrevió a meterse entre fogones y con su delantal para someterse a las preguntas de David Andújar y El HuffPost en la sección Prohibido hablar de política.

Experta cocinera —tiene a su comunidad de 'limoneros' en Instagram—, López se mojó y respondió qué plato prepararía a cada uno de los políticos que Andújar le plantea durante la entretenida charla.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

"Un plato contundente a ver si coge un poco de energía y hace un poco de alcalde. Pero claro, que no sea mucho, porque si no le va a entrar ganas de echarse la siesta y va a trabajar todavía menos. No sé, algo con plátano, que te da mucha energía, tiene mucho potasio. Algo dulce, un plan de plátano".

Pan de plátano. Anastasia Izofatova

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

"A Pedro le haría algo internacional. Unos mejillones con patatas fritas, porque lo está haciendo muy bien en Bruselas. Los 'moules-frites'.

Mejillones con patatas. Gamma-Rapho via Getty Images

No descartó, sin embargo, una pizza 'Cojonuda' del Luna Rossa.

Reyes Maroto, ministra y candidata del PSOE para Madrid

"Uy, a Reyes sí que hay que hacerle muy energético porque estamos haciendo una campaña de no parar. Algo que se coma por la calle, porque estamos en modo callejero. Un bagel con jamón serrano y nos lo vamos comiendo por la calle.

Bagel con jamón. Carola Fink

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

"Le daría un pulpo a feira porque está bien salir de Madrid de vez en cuando y creo que es importante".

Pulpo a feira. Getty Images/iStockphoto

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP

"A este también hay que darle algo energético, porque desde que salió de Galicia no da pie con bola. Vamos a darle un cocido madrileño para que se meta un poco en el ambiente".

Cocido madrileño. Getty Images

Abel Caballero, alcalde de Vigo

"A Abel le doy lo que quiera, le pregunto qué es lo que quiere y yo se lo hago".