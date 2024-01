Sánchez confirma que se reunirá más de una vez con Puigdemont y Junqueras tras aprobar la ley de amnistía

Los reencuentros siempre son especiales. Pedro Sánchez ha confirmado en una entrevista publicada en La Vanguardia que se reunirá con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tras aprobarse la ley de amnistía.

El presidente del Gobierno ha justificado que "lo importante es que" la norma es "un paso trascendente de la democracia española que demuestra, a mi juicio, los principios y los valores de nuestra Constitución".

El líder del Ejecutivo ha defendido que servirá para superar, desde la política, "crisis políticas como fue esta". "Cuando sea aprobada, en un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, me reuniré con ambos. Y no una vez, sino más", ha razonado.

Sánchez ha justificado que el esfuerzo "merecerá la pena para la sociedad catalana y española" y ha asegurado que "hay una amplia mayoría de la sociedad catalana, sea independentista o no, que quiere que las fuerzas independentistas apoyen la gobernabilidad de España".

"Esto es algo que también el independentismo catalán debe tener en cuenta cuando negocia leyes tan importantes como la de presupuestos", ha expuesto el presidente del Gobierno.

Al ser preguntado por la crispación, Sánchez ha reconocido que no es algo que ha nacido con la amnistía, sino "a partir de la moción de censura del 2018".

"La derecha trata de deslegitimar aquello que no controla. Instrumentalizan todas las instituciones. Utilizan los gobiernos autonómicos para ir contra el Gobierno de España", ha criticado.

El líder del Ejecutivo ha reprochado que también usan el Senado contra el Congreso. "Bloquean y secuestran el Consejo General del Poder Judicial. Cuestionan al Tribunal Constitucional. Pero frente al ruido y el insulto, reivindico la política de la templanza", ha añadido.

Sobre el terrorismo, Sánchez ha señalado que siempre ha respetado la separación de poderes y no le corresponde "valorar investigaciones sub iudice". "En términos políticos, recordaré que José María Aznar indultó a 16 miembros de Terra Lliure, sentenciados como terroristas. Es verdad que el independentismo utilizó estrategias reprobables, pero creo que eso no es terrorismo", ha sentenciado.