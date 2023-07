Sánchez ganará las elecciones y el bloque de izquierda sumará más que PP y Vox, según el CIS 

Y ya conocemos el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) antes del 23-J. Un trabajo demoscópico que se esperaba con especial interés, después de que la macroencuesta electoral de hace sólo una semana colocase por primera vez en cabeza al PP. El sondeo apunta a que el ganador de las elecciones generales sería el PSOE de Pedro Sánchez, a escaso punto y medio del Partido Popular. Según estos mismos datos, la suma de la izquierda superaría al bloque de las derechas de PP y Vox.

En este sentido, según los datos del barómetro de julio del CIS, el PSOE obtendría un 31% de los votos, seguido de los populares de Núñez Feijóo -al que la práctica totalidad de las encuestas sitúan como el favorito para vencer en los comicios- que se haría con el 29,6%. Esa distancia de 1,4 puntos no es el único gran titular que deja el sondeo. El bloque de izquierdas también se habría reforzado y sumaría más que la derecha y la ultraderecha de Vox juntas.

La alianza de fuerzas de izquierda y progresistas que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no solo sería suficiente para Sumar, también lograría ser la tercera fuerza más votada con el 15,5% de los votos. Le seguiría Vox con un 11,7% en intención de voto. Con todo la distancia entre bloques continúa siendo muy ajustada. PSOE y Sumar representarían un 46,5% frente al 41,3% de PP y Vox.

Y no solo esa ajustada distancia se convierte en un factor clave en el sondeo del CIS, puesto que no recoge proyección de escaños, por lo que no es posible traducir sus resultados a una hipotética aritmética parlamentaria resultante de las urnas.