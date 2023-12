Sánchez le exige a Feijóo "diálogo y no berrinche" y él acepta una reunión "sin soberbia ni imposiciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que abandone el "berrinche" tras las elecciones generales del 23 de julio para llegar a acuerdos y el jefe de la oposición ha aceptado reunirse con él este viernes, pero "sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial".

Durante la comparecencia a petición propia de Sánchez en el Congreso de los Diputados para hacer balance de la Presidencia española del Consejo de la UE, el presidente ha asegurado que "la oposición no puede seguir instalada en la bronca y en el insulto" porque "los ciudadanos demandan una política útil". Y dirigiéndose directamente a Feijóo, Sánchez ha recordado que su Gobierno, en la pasada legislatura, llegó a pactos con los agentes sociales, gobiernos locales y autonómicos de otro color y hasta con otros países europeos, pero no con la oposición. "Tal vez, por la presión externa que usted ha sufrido por los ultras de dentro y fuera del partido", ha añadido.

En todo caso, Sánchez celebra que Feijóo quiera reunirse finalmente con él tras dos semanas esperando su respuesta. "Nadie entendería que, por primera vez, el jefe de la oposición se negara a hablar con el presidente. Ustedes aspiraban a que el resultado electoral fuera otro, pero los españoles han hablado. Y hasta que vuelvan a hablar, no podemos mantener congelado el diálogo y el entendimiento. Diálogo cuando quiera, como quiera y sobre lo que quiera. Diálogo, pero no berrinche", ha dicho.

Feijóo: "Sánchez no respeta al adversario político"

Feijóo y, al fondo, Sánchez, durante el debate de este miércoles EFE

En su primer cara a cara en el Congreso, Feijóo ha detallado que acepta la reunión, pero "sin soberbia y sin imposiciones" por parte de Sánchez y con un "orden del día oficial". "¿Será usted capaz? Yo no le voy a pedir amnistías ni tampoco referéndums. Pero no pienso consentir que mientras se humilla usted ante sus socios siga faltando al respeto al primer partido de España", ha advertido. De hecho, Feijóo ha dicho que es "difícil" hablar con Sánchez "porque no respeta al adversario político". "Intenta engañar a todo el mundo y pretende ser implacable con quien defiende el Estado", ha llegado a decir.

Durante el debate, el líder del PP ha considerado que el balance de la presidencia española ha sido "decepcionante" y que ha servido para que Europa conozca "realmente" quién es Pedro Sánchez. "Ha sido la presidencia más cara de España, la menos consensuada y la que menos avances ha tenido. No ha resuelto ningún tema relevante", ha dicho.

En concreto, Feijóo ha señalado que España no ha liderado en Europa ni en América Latina, y que el mayor reconocimiento internacional en estos seis meses "ha sido la felicitación de Hamás". "Enhorabuena, Sánchez. Otra compañía estupenda para construir su muro", ha ironizado.

De hecho, para el PP, España ha comenzado a ser un asunto de debate en la UE "por la degradación del estado de derecho y por ser una de las pocas naciones en las que se está retrocediendo en derechos". "España preocupa por sus pactos y por su poca fiabilidad en política nacional e internacional. Ni usted ni sus ministros pueden volver a darle una lección a nadie de nada. Ni de pactos, ni de derechos ni de principios", ha dicho.

Por último, Feijóo ha aprovechado el debate sobre la UE para preguntar directamente a Sánchez por el apoyo a la moción de censura de Bildu en Pamplona: "¿Se ha comprometido Bildu con respecto a la Constitución? ¿A condenar los atentados de ETA? ¿Se ha comprometido a no contar con sus miembros a condenados por terrorismo? ¿A colaborar en la investigación de todos los crímenes no resueltos?". Cuestiones que algunos diputados de la bancada popular han respondido con un rotundo "no".