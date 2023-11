Sánchez reconoce sus dos errores con Feijóo: uno de ellos "clamoroso"

El Congreso de los Diputados ha vuelto a vivir un día histórico. Y van ya ni se sabe. Esta vez, a cuenta de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que celebra este miércoles una sesión de discurso y réplica con los principales grupos parlamentarios. Es el paso previo a su elección, programada para el jueves.

Especialmente tenso ha sido su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. Muy duros uno y otro, tirando también de mucha ironía, Sánchez le ha acusado de ser quien "más ha hecho" por Vox, al permitir la entrada de la ultraderecha en numerosos gobiernos municipales y autonómicos.

Por ello, el presidente en funciones ha afeado su falsa moderación al líder popular, sobre quien ha reconocido haberse equivocado hasta en dos ocasiones. Una de ellas, de forma "clamorosa".

"Yo como muchísimos españoles pensé que iba a traer algo de sosiego al PP. Llegó con la promesa de moderación, pero nadie ha hecho más por Vox que usted".

Según Sánchez, Núñez Feijóo está haciendo un recorrido inverso al fundador de AP, posteriormente PP, Manuel Fraga. "Ha hecho el camino contrario a Fraga Iribarne, él dejó de ser líder de la oposición para ser presidente de la Xunta y usted dejó la Xunta para ser líder de la oposición". "Él se alejó del franquismo y entró a la democracia y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox".

Un "falso moderado" que ha sido el "dirigente de derechas que ha ido más lejos con la cercanía con Vox", ha añadido minutos después en su larga réplica.

Pero no había acabado. Tras volver a la ironía con el rol de "buen gestor" que rodea(ba) al político gallego, Sánchez ha añadido un nuevo fallo de cálculo. "Tuve un error clamoroso que me recriminan los compañeros socialistas gallegos porque hasta que no llegué aquí di por buenas partes de su gestión económica en Galicia".