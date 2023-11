Feijóo acusa a Sánchez de "corrupción política" y el socialista se ríe de él: "Ni moderado ni experto"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, por la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes al considerar que ha basado su investidura en "corrupción política" y le ha advertido de que seguirán movilizándose en las calles.

En su intervención durante el debate celebrado este miércoles en el Congreso, Feijóo ha dicho de forma continuada "no" a la amnistía, "a ignorar las víctimas del separatismo, a mediadores internacionales, a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos, a Bildu, a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, a una democracia recortada, a la mentira o a la desigualdad entre españoles", ha dicho.

Feijóo ha criticado a Sánchez por no tener "coherencia" ni "pudor" y lamenta que el fin "justifique cualquier medio o socio". "Usted ha venido investido a esta Cámara desde Waterloo. Esta investidura empezó con un fraude: lo que se trae hoy aquí no se votó en las urnas", ha dicho. Por eso, ha vuelto a pedir que "los españoles voten en las urnas".

Por ello, cree que Sánchez ha basado su investidura en un "ejercicio de corrupción política". "Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado. Firmando cheques que todos pagaremos", ha dicho.

Además, ha advertido de que seguirá arengando a las masas para protestar en las calles después de 12 días de manifestaciones frente a las sedes del PSOE, algunas desembocando en acciones violentas. "Esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. La van a escuchar en las plazas, en las instituciones, entidades de la sociedad civil y en el propio Congreso a través de nuestro partido", ha advertido.

Para Feijóo, todo lo que da Sánchez al independentismo "es a cambio de nada para el resto de españoles" y cree que sólo se aplica a favor de los intereses de Sánchez. "La amnistía no ayuda a la convivencia, la destruye. ¿Qué convivencia se puede lograr si la ley de amnistía la redactan los propios beneficiados? ¿Qué convivencia se puede lograr si el independentismo dice que lo volverán a hacer? ¿Qué dirán cuando repitan el golpe? ¿Los volverán a amnistiar o eliminarán todos sus delitos del Código Penal como hicieron con la sedición?", se ha preguntado. Y también le ha inquirido por los pactos "encapuchados" con Bildu. "¿Cuál es el pacto con Otegi. ¿La amnistía etarra también? ¿Conformar Euskal Herria?", ha añadido.

Por último, el presidente del PP ha espetado a Sánchez que a él "la historia no le amnistiará" y que el problema de España es él por "su falta de palabra y su patológica ambición". "Está iniciando un curso de nuestro modelo de estado autonómico por la puerta de atrás. Atacando la separación de poderes y consumar el mayor retroceso en derechos de los ciudadanos desde la Transición". Por ello, ha anunciado la presentación de una ley de "lealtad institucional" que promete acabar aprobando "tarde o temprano". "Me comprometo con los españoles y España no se rinde", ha finalizado entre gritos de "presidente, presidente", desde la bancada del PP.

Sánchez, a Feijóo: "Usted desfila con los franquistas de Vox"

Pedro Sánchez, durante su réplica EFE

En su primer turno de respuesta, Sánchez le ha afeado que Feijóo sólo hablara durante sus más de cuarenta minutos de intervención sobre amnistía y no de economía, empleo, vivienda o cambio climático. "Sólo demuestra una ausencia total y clamorosa de un proyecto social en positivo", ha dicho.

El candidato socialista ha dicho que las "acusaciones de fraude" o no respetar los resultados electorales son una constante en el PP si no logran gobernar. "Arenas ya cuestionó en 1993 el resultado electoral hablando de "censo truncado". Y desde esa misma noche, la deslegitimación del Gobierno con el 'váyanse, señor González' o en 2004 con teorías lunáticas sobre los atentados del 11 de marzo. También en el 2018 con la moción de censura o en 2019. Desde hace treinta años, el PP no reconoce la legitimidad de ningún gobierno salvo los suyos. Como no rectifiquen, acabarán perdiendo las elecciones de 2027", ha señalado.

Con un tono de sorna, Sánchez ha lamentado que a Feijóo "le cuesta asumir y comprender la democracia parlamentaria" porque "no tiene los votos necesarios". "Y por muchas personas que llevan a manifestarse ante Ferraz, a usted le seguirán faltando esos apoyos", le ha espetado. Además, le ha acusado de "dar penosos espectáculos como otros líderes de la derecha" y abandonar la moderación para "desfilar junto a los franquistas de Vox". "Hasta Fraga fue más útil para la democracia", le ha dicho.

En este sentido, Sánchez ha dicho que nadie del PP "ha hecho más por Vox" y ha enfrentado sus promesas para la legislatura con los acuerdos de los populares con la ultraderecha en las regiones en las que gobiernan juntos. "Progreso frente a retroceso. Un programa de reencuentro frente a otro de enfrentamiento. Y uno de estabilidad, frente a otro de crispación", le ha señalado.

Incluso, el líder socialista ha acusado al PP de definir a Vox "como una escisión del centro derecha" o ser el único grupo que no votó en contra de la moción de censura de Tamames auspiciada por Abascal. "Y ahí no había ni amnistía ni tu tía", ha dicho ante las risas de la bancada socialista.

Pero el momento de mayor sonrojo ha sido cuando Sánchez ha resumido los diferentes intentos de Feijóo para ser presidente, con las negativas de PNV o Junts que recibió en su intento o su idea de implorar al PSOE que se le permitiera gobernar durante dos años. "Y acabó diciendo que no es presidente porque no quiere. O que es el primer español que renuncia a serlo", ha dicho a carcajada limpia. Además, ha retado a Feijóo a que diga "quién del PP se vio con quién de Junts, dónde y de qué se habló".