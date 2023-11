Feijóo hace este comentario a Sánchez sobre Montero y aunque ella no suelta ni una palabra su reacción lo dice todo

Momento muy llamativo el que se ha vivido en la respuesta de Alberto Núñez Feijóo al discurso de Pedro Sánchez tras hacer un comentario sobre el trabajo de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.

"¿Y qué hacemos con Podemos? ¿Qué hacemos con Podemos? ¿Le damos un ministerio? Qué opina, señora Montero", ha asegurado, señalando a la diputada de la formación morada.

Feijóo ha ironizado que "con lo bien que lo han hecho ustedes en Igualdad" y, ahora, "resulta que la señora Montero es una pésima ministra. Es una cosa sorprendente".

"Es usted el Gobierno más feminista de la historia y, ¿va a cesar a la ministra de Igualdad?", ha cuestionado el líder del PP desde la tribuna de la Cámara Baja.

En ese momento, las cámaras han apuntado a Irene Montero y, sentada junto a Ione Belarra en sus escaños, ha dejado una reacción con la que ha dejado bastante claro lo que piensa.

Irene Montero, primero se ha mordido el labio, para, posteriormente, para sorpresa de todo el mundo, asentir, en varias ocasiones, con la cabeza mientras miraba a los asientos que tenía frente. En ellos se sitúan Pedro Sánchez o la líder de Sumar, Yolanda Díaz, entre otros.

Feijóo ha cerrado su intervención, mandando un mensaje a Podemos sobre la investidura. "No van a encontrar en mí un aliado, pero ya ven cómo son las cosas. No sé si siguen con aquello de que 'el miedo ha cambiado de bando', pero, desde luego, la casta la están sufriendo en el propio y la coherencia y la confianza están de nuestro lado. No se rindan, aprieten por un ministerio o dos. Sí se puede", ha explicado.