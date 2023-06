Sánchez tacha de bulo que quiera irse a la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este lunes que vaya a optar a ser el nuevo secretario general de la OTAN, en sustitución del noruego Jens Stoltenberg y lo ha calificado de "bulo". Además ha señalado que se habla de su supuesta candidatura para justificar que convoca las elecciones de forma anticipada para buscar una "salida personal".

En una rueda de prensa desde Moncloa, junto al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha dicho que se trata de "uno de los bulos que han corrido a lo largo de las últimas semanas" y se ha descartado para el puesto. "Ya les puedo decir que no", ha subrayado.

A continuación, ha señalado que los medios de comunicación que a su juicio han vertido estos "bulos" no van a dedicar el mismo espacio informativo a publicar este desmentido.

Votar con toda la información posible

A su juicio se está utilizando este argumento de que quiere dirigir la OTAN, "porque quieren justificar que yo he adelantado las elecciones porque me estoy buscando una salida personal, solamente pienso en mí y no pienso en la sociedad española", ha lanzado. "Bueno, todo es un bulo, desgraciadamente estos medios de comunicación no van a utilizar el mismo espacio para desmentir este bulo, pero yo rechazo ese bulo, esta desinformación", ha añadido.

Sánchez ha respondido de este modo al ser cuestionado sobre si se plantea ser el nuevo líder de la Alianza Atlántica una vez finalice el actual mandato de Stoltenberg, previsto para el 15 de octubre. Con la anterior convocatoria de elecciones generales, que en principio iban a celebrarse en diciembre, se cerrarían las opciones de Sánchez de acceder a ese puesto, aunque la situación era diferente tras el adelanto electoral al 23 de julio. En todo caso Sánchez ha cerrado la puerta de forma tajante.

Finalmente ha señalado que la democracia se defiende ante las desinformaciones y ha pedido que los españoles, cuando vayan a votar el 23 de julio, lo hagan "con toda la información disponible" y no "con mentiras, descalificaciones, bulos o insultos", ha insistido.

Otros países han celebrado elecciones en plena presidencia

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si el adelanto electoral va a perjudicar a la Presidencia española de la UE debido a que la mitad de estos seis meses van a estar marcados por la campaña, las elecciones y la conformación de Gobierno, ha sostenido que "no hay ningún riesgo" de que no se puedan cumplir todos los objetivos marcados previamente.

"Es más, hay otros países que han celebrado también elecciones en medio de su Presidencia y no ha ocurrido absolutamente nada", ha apostillado.

El jefe del Ejecutivo también ha sido cuestionado sobre si va a acudir a todas las cumbres europeas que se celebren en periodo electoral, a lo que Sánchez ha señalado que solo tiene la UE Celac del 17 y 18 de julio en Bruselas. Ese mes, los días 11 y 12, Sánchez también debe acudir a la cumbre de la OTAN en Vilna.

A renglón seguido ha indicado que el resto de comparecencias, por ejemplo la que debe llevarse a cabo por el presidente del Gobierno en el parlamento europeo, se retrasa a setiembre, una vez que se hayan celebrado las elecciones generales.

Objetivos definidos

En todo caso, ha subrayado que los objetivos "están definidos", son compartidos por el resto de estados miembros y con la Comisión Europea, al tiempo que ha recordado que hay muchos expedientes abiertos como el pacto de migración y asilo, las reglas fiscales y el debate sobre la autonomía estratégica que España quiere trasladar en la cumbre de líderes europeos de octubre en Granada.

"Son objetivos que todos compartimos y esperamos además que lleguen a buen puerto antes de finalizar el año. Por lo tanto, al contrario, creo que no hay riesgo de que no se puedan cumplir con todos los objetivos que nos habíamos marcado previamente", ha señalado.

En la misma línea se ha pronunciado Kristersson, al señalar que no hay ningún problema por el adelanto electoral pues la Unión Europea está habituada a que haya elecciones "una y otra vez". Además ha recordado que en Francia celebró sus últimas elecciones durante su Presidencia.

Sánchez ha comparecido en Moncloa junto al primer ministro de Suecia, que es el país que ostenta actualmente la Presidencia rotatoria de la UE, que pasará el testigo a España en menos de un mes, el 1 de julio.

Así, ha elogiado el desempeño de este país por haber optado por la "unidad" de los países europeos como su principal objetivo, en el contexto de la guerra de Ucrania. En este sentido ha agradecido su liderazgo para que en todos los Consejos Europeos los socios mostraran la determinación común de seguir ayudando a Kiev.

Además ha señalado que, una vez España tome el mando, tiene la disposición de seguir la misma línea y seguir prestando la ayuda necesaria en todos los ámbitos: político, económico, humanitario y también militar.

También ha recordado que España va a seguir apoyando la entrada de Ucrania en la UE --tal como le trasladó al presidente Volodimir Zelenski-- y le ha reiterado a Kristersson que España seguirá apoyando la incorporación de Suecia en la OTAN, que espera que se produzca "cuanto antes".