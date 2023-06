El PP tilda de "excéntrica" la propuesta de Sánchez de debatir hasta seis veces con Feijóo

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha tildado de "excéntrica" la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar hasta seis 'cara a cara' con Alberto Núñez Feijóo antes de las generales del 23 de julio.

En una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección de los populares, Sémper ha asegurado que España no está "para excentricidades" y que entiende la ansiedad de Sánchez, pero pide "calma" al jefe del Ejecutivo. "Ya sabemos que Sánchez está más cómodo en un plató de televisión que en la calle", ha dicho.

Por el momento, el PP tiene previsto "analizar las peticiones" de debate para el 23-J y subraya que "Feijóo nunca ha tenido problema en discutir con Sánchez". "Pero España no necesita seis debates. Quien los necesita es Sánchez, un presidente más preocupado de su estrategia y de sus intereses, que de los problemas de los españoles", ha añadido el portavoz.

Además, Sémper ha advertido que su formación "no va a entrar en el barro y en el enfrentamiento gratuito" que, según ellos, está proponiendo el líder socialista. "Sánchez no ha entendido el mensaje de los españoles y está desorientado. Esta campaña de ataques o insultos generalizados evidencian que para Sánchez todos tenemos la culpa, menos él. Todos somos responsables de su fracaso electoral, menos él. Esta situación responde a un nerviosismo. Cada vez que no se le dice 'amén, Jesús', no sólo se enfada sino que nos señala como extremistas", ha dicho.