Santos Cerdán, el urdidor de los pactos 'imposibles' que siempre ha sido leal a Sánchez

Europa Press via Getty Images

Una foto que puede valer un gobierno. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió este lunes en Bruselas con el fundador de Junts, Carles Puigdemont, para dar un impulso definitivo a las negociaciones que se abrieron tras las elecciones generales del 23-J con el fin de hacer realidad la relección de Pedro Sánchez como presidente.

Después de más de 90 días de conversaciones secretas, exigencias y cruce de reproches, la imagen de un representante del PSOE con el expresidente de la Generalitat fugado de la Justicia daba buena cuenta de que el pacto parece estar al alcance de la mano. Porque en el circo de los gestos, las ambigüedades y los faroles que acompañan a toda negociación, nada se deja a la improvisación.

Santos Cerdán y Carles Puigdemont, junto a sus equipos negociadores en la reunión de este lunes 30 EFE/ Psoe

Y eso que el PSOE sabe que una instantánea con Puigdemont no sale gratis. Al poco de difundirse, la oposición en bloque y hasta 'enemigos íntimos' como Odón Elorza o Felipe González salieron en tromba para criticar a Sánchez por entenderse con un prófugo. "Si mi partido dice que se ha reunido con el president Puigdemont y que todo va bien... me tranquiliza. Aprenderé a cambiar el paso y a confiar en el president. Pero, ¿qué fue de la dignidad?", señalaba el exalcalde de San Sebastián en la red social X, antes conocida como Twitter. En el acto de juramento de la Constitución de la princesa Leonor, González se indignaba cuando los periodistas le preguntaron sin él habría hecho lo mismo que Sánchez: "¿Por quién me toman?".

La elección de Santos Cerdán para acudir en representación del PSOE a dicha reunión no es casualidad. El número tres del partido ha estado desde el principio muy metido en las negociaciones y forma parte del equipo que Sánchez designó para llevar a cabo los contactos con las otras formaciones políticas. Un plantel de 'negociadores' entre los que actualmente también se encuentran María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Óscar Puente, José Ramón Gómez Besteiro y Hana Jalloul.

Cerdán es un político discreto y no muy conocido, algo que juega a su favor para preservar el secretismo de sus movimientos. Y lo más importante: cuenta con la absoluta confianza de Sánchez. Según recordaban en El País, ya ha estado antes detrás de los contactos de alto nivel con Bildu para fraguar el gobierno de Chivite en Navarra o con el PNV para conseguir su apoyo en la moción de censura de Rajoy. Ahora, es el encargado de buscar los votos afirmativos de Junts para la investidura.

Santos Cerdán Europa Press via Getty Images

El navarro, de 54 años, es el único superviviente del núcleo duro que llevó a Sánchez a tomar el PSOE. Este técnico en Electrónica Industrial a través de una FP se dedica a la política desde que tenía 30 años, cuando fue elegido concejal de su pueblo. Sin embargo, puede decirse que fue socialista desde la cuna, puesto que su padre y su abuelo ya estaban afiliados. En 2011 fue designado diputado en el parlamento foral navarro con el PSOE. Allí estaría durante seis años, hasta que en 2017 dio el salto a la política nacional ocupando el cargo de secretario ejecutivo de Coordinación Territorial.

Fue el premio a su fidelidad sin fisuras a Sánchez, demostrada a pulso durante las primeras en las que el hoy secretario general se enfrentó a Susana Díaz. De hecho, fue él quien se encargó de entregar en Ferraz los casi 58.000 avales que reunió Sánchez para aquella cita. Aquello fue prácticamente un jaque mate.

Con la renuncia de Ábalos en 2021, Sánchez le convirtió en secretario de organización para llevar el día a día del partido al tiempo que se convertía en diputado cobrando casi 72.000 euros brutos al año. No mantuvo buenas relaciones con Adriana Lastra, la número 2 de entonces, y eso desató las habladurías de un posible relevo. Pero quien cayó fue la asturiana en julio de 2022 esgrimiendo motivos personales.

Santos Cerdán, en un acto en Mallorca en noviembre de 2021 Europa Press via Getty Images

Quienes lo conocen, definen a Cerdán como un hombre "de partido", serio, de talante tranquilo y muy poco amigo de los focos. Cumple con el estereotipo de fontanero que se dedica a mantener en buenas condiciones y sin sobresaltos la estructura de la formación y a cumplir con los compromisos que le reclama su 'jefe'.

Aunque eso no excluya una estrategia propia. El navarro fue de los primeros en el partido quien pidió a Sánchez abrir el diálogo con Bildu. Una decisión de por sí nada sencilla puesto que, en los ‘años de plomo’, fue de los dirigentes que tuvo que llevar escolta y revisar el bajo del coche de forma frecuente para que no les pasara nada a su mujer, Paqui, ni a su hija.

Y aunque no siempre ha cumplido con sus misiones - persuadió a Javier Esparza (UPN) de votar a favor de la reforma laboral, pero la 'deslealtad' de Adanero y Sayas impidió su apoyo - su implicación en todo proceso de negociación es, para muchos, una garantía de éxito. Queda por ver si el apoyo de Junts en la próxima investidura de Sánchez se sumará finalmente a su lista de milagros.