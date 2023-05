Al menos seis detenidos en Melilla por el intento de fraude electoral con la compra de votos

Europa Press via Getty Images

Al menos seis personas han sido detenidas este martes en Melilla por la presunta compra de votos para amañar las elecciones al gobierno de la ciudad autónoma que se celebran este próximo 28 de mayo. Según ha adelantado la Cadena SER, la Policía Nacional ha hallado indicios de la participación de entre 30 a 50 personas en una “estructura mafiosa” que, a través de la compra de cada voto “a cambio de 100 euros” pero también utilizando la “coacción y la intimidación”, pretendían interferir en los comicios electorales.

Para estas elecciones, se han presentado 11.707 solicitudes de voto por correo en Melilla. Un 21% sobre el total del censo frente al 3% de media en el resto de España. Como telón de fondo de este inusual incremento se encuentra el asalto a carteros, agresiones con bates y cuchillos en plena calle y corrupción vecinal. Un cóctel explosivo que ha situado en la diana a Coalición por Melilla, un partido islámico cuyo líder, Mustafa Aberchán, ya fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y dos años y medio de inhabilitación por liderar una trama de compra de votos por correo para las elecciones al Senado de 2008.

Algunos ciudadanos han asegurado haber sido tentados para vender su voto a cambio de dinero o de un trabajo. "Me dijeron que si quería 100 euros por el voto, y yo le dije que no me vendía", decía estos días a la Agencia Atlas un melillense. Ninguno admite ante la cámara haber sido comprado, aunque dicen ser conocedores de otros vecinos que sí han caído en la tentación.

El modus operandi era sencillo: alguien compraba a estos ciudadanos para que solicitaran su voto por correo y entregaran posteriormente la documentación con la papeleta del partido al que se quería beneficiar para ser depositada en dependencias de Correos. Por si acaso, la misma trama presuntamente asaltó a los carteros que llevaban la documentación del voto por correo para hacerse con ella y presentarla en nombre de estas personas, ya que para la recepción del voto no era en un primer momento necesario la presentación del DNI.

La trama actual operaría sobre todo en zonas deprimidas económicamente, donde residen ciudadanos de muy bajos ingresos. A estos vecinos les ofrecerían hasta cien euros por voto. La Policía investiga también la procedencia del dinero con el que se llevaría a cabo la compra de la voluntad.

Tanto la Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior han garantizado que las elecciones en esta ciudad serán limpias, despejando las sospechas de fraude electoral.