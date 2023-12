Silvia Intxaurrondo corta en directo a Alfonso Rueda tras preguntarle por el polémico vídeo del PP de Galicia

La periodista Silvia Intxaurrondo ha tenido que frenar de golpe al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, tras las explicaciones que le estaba dando sobre la polémica generada con el 'me gusta la fruta' que apareció en el vídeo de Navidad del PP de Galicia.

"A muchos les ha sorprendido que usted incluyese ese 'me gusta la fruta' en el vídeo. Y se estaban preguntando, y está dando muchísimo de qué hablar, si era imprescindible incluir un insulto soez como ese en un vídeo de felicitación navideña del PP gallego", ha señalado.

Pese a que la periodista reprochaba que la frase usada para justificar el 'hijo de puta' que Isabel Díaz Ayuso pronunció contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Alfonso Rueda ha tratado de quitarle hierro al asunto.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Bueno, el vídeo da mucho que hablar en general. Yo me alegro muchísimo. Era un vídeo político, no perdamos la perspectiva. Ha tenido una cantidad de visionados... Nos alegramos muchísimo porque era un vídeo desenfadado", ha expuesto.

El presidente de la Xunta ha seguido justificando que "el vídeo ha gustado", hasta el momento en el que Silvia Intxaurrondo se ha visto obligada a frenarle de golpe.

"No se me escape, presidente. Lo de 'me gusta la fruta', ¿era imprescindible incluirlo en el vídeo?", ha cuestionado la presentadora, sin aguantarse la risa por el intento de obviar la pregunta de Rueda.

El presidente gallego ha defendido que "era un guiño más". "A algunos puede gustarle más o menos. Pero, oiga, dado el nivel de insultos que recibimos continuamente, entiendo que la gente se pueda sentir molestada", ha añadido.

"Pero que digan que el vídeo que ha gustado muchísimo es ofensivo por esa alusión concreta, sinceramente, no estoy de acuerdo. No se puede coger y descalificarlo", ha tratado de matizar.