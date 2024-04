Sumar cierra 'in extremis' la lista de las europeas ante la molestia de los partidos

La negociación de la lista de Sumar para las elecciones europeas del próximo 9 de junio evidencia las diferencias que existen entre Sumar y los partidos que integran la coalición.

Tanto IU como Compromís como Más Madrid llevan semanas negociando el encaje en las listas. Son muchos grupos y pocos los puestos. Fuentes de Sumar explicaban a principio de semana que no veían posible obtener más de cuatro eurodiputados y más teniendo en cuenta que las elecciones vascas del próximo domingo y las catalanas del 12 de mayo no vislumbran un escenario esperanzador.

El número uno fue decidido por la dirección de Sumar. Estrella Galán, directora general de CEAR, daba el salto a la política de la mano de Yolanda Díaz a pesar de que en la coalición se valoraban perfiles de otras fuerzas políticas, cuyas negociaciones acabaron en nada. A continuación, quedaba por encajar cómo iban a ser los siguientes puestos de la lista para que cada formación tenga a su candidato.

En un primer momento, la situación iba a ser más complicada todavía. Sumar pretendía que el puesto dos de la lista fuera para María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada y uno de los primeros cargos en abandonar Podemos para sumarse al proyecto de Yolanda Díaz. Sin embargo, suponía dos nombres de la órbita de Díaz y ninguno del resto de formaciones de la coalición. Para el segundo puesto sonaba el ya confirmado Jaume Asens, de los comunes. Aunque se ha hecho público este jueves por la tarde, desde mediodía aseguraban que están "satisfechos" con Sumar, lo que hacía entrever que había podido haber entendimiento desde hace varios días, pero no se ha hecho público hasta este jueves.

Por lo pronto, el que primero ha conseguido cerrar la negociación de manera oficial ha sido Compromís. Ambas formaciones han alcanzado finalmente un acuerdo para concurrir conjuntamente tras varios días de negociación intensa y casi abocada al fracaso con amagos de concurrir por separado y que ha tensado las cuerdas entre Díaz y la coalición valencianista.

Finalmente, Sumar ha aceptado la petición de Compromís: tener la tercera posición de la lista, así como cuestiones relacionadas reparto de fondos y las prioridades en lo referente a reivindicaciones políticas.

El puesto se había convertido en el escollo más difícil de resolver al haber tantas formaciones pujando por tener un puesto de salida. Sea el número dos o el cuatro, formaciones como Más Madrid o Izquierda Unida, los comunes y Verdes Equo también buscaban esta tarde una posición alta para lograr representación.

El acuerdo con Compromís llegaba en la tanda de penaltis y en el tiempo límite para alcanzar el acuerdo. Los estatutos de Compromís establecen que cada una de las tres formaciones deben celebrar primarias que avalen al candidato o candidata y el límite legal para inscribir la coalición lo precipitaba todo a esta semana.

Tras una intensa negociación con el núcleo duro de Díaz, argumentos como la renuncia a entrar en puestos del Gobierno y las pocas ventajas que venía ofreciendo el pacto alcanzado en las generales han decantado la balanza a favor de Compromís.

Más Madrid ha obtenido el número 5 de la lista tras una intensa negociación. Fuentes de la formación confirman a El HuffPost que el acuerdo se ha producido desde la "generosidad y la responsabilidad para defender un espacio necesario frente a la ola reaccionaria europea". En los próximos días activarán el proceso interno para elegir a la candidata. Dado que la lista será cremallera y la encabeza una mujer, los puestos pares corresponderán a los hombres y los impares a mujeres. Más Madrid y Compromís deberán elegir a una candidata

El resto de formaciones buscan su lugar ante una Yolanda Díaz "fuera de la realidad"

No obstante, no todo ha sido acuerdo. Fuentes del entorno de la negociación entre Sumar y los partidos que buscan todavía el encaje señalan a El HuffPost que las negociaciones estaban "siendo complicadas" y responsabilizan directamente a Díaz de "no escuchar a nadie". "No mide bien el momento ni las circunstancias que hay a su alrededor. Preocupa en la coalición mucho su falta de contacto con la realidad", explica esta fuente al más alto nivel. "No nos tratan con la lealtad que el resto de partidos hemos dado ni con la conciencia de lo que está en juego", añaden.

"Observamos una clara falta de respeto por las organizaciones políticas de su alrededor y, a pesar de esto, los actores que negocian con Sumar están haciendo un alarde de responsabilidad enorme", explican. De hecho, El HuffPost ha podido saber que la práctica totalidad de las formaciones han realizado numerosas propuestas desde hace meses para poder tener el engranaje a punto en enero, dado que era una prioridad en Sumar, pero ya embarcados en la precampaña no hay nada rodando.

"Las organizaciones están siendo muy generosas, intentando que el ruido no llegue lejos porque hay mucho en juego, pero lo cierto es que Yolanda y su equipo están poniendo las cosas muy difíciles", señalan en lo que varias formaciones creen que va a marcar un punto de inflexión en Sumar a partir de ahora cuando haya que continuar con la labor parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

La única cuestión que podía contentar a todos y desatascar la situación pasaba porque Yolanda Díaz renunciara a tener el nombre del número dos, el de Palop.

Desde En Comú, que también pugnaba por estar en cabecera y es uno de los grandes aliados de Díaz, eran sido más cautos pidiendo "un poquito de paciencia", como decía este martes Aína Vidal, convencida de que a finales de esta semana "o cuando sea posible" iba a haber un acuerdo. Sumar no quiere en esta ocasión apurar el plazo hasta el último día para inscribir coaliciones y quiere dejar todo atado a principios o mediados de la semana que viene para poder formalizar la lista.

IU, que lleva semanas mostrando discrepancias con Sumar por el encaje territorial en autonomías como Madrid, ha planteado primarias para completar la lista de Sumar a las europeas ante el descontento con las negociaciones y la dificultad de encontrar fórmulas que hagan encajar a las fuerzas políticas. De hecho, aseguraban este lunes que las negociaciones están tan encalladas que se encuentran en "punto muerto". Todo hace indicar que tendrán el puesto cuatro.

El coportavoz del partido Ismael González aseguraba durante una rueda de prensa este lunes que la dirección de Sumar "no consigue aunar a las personas y organizaciones para esta candidatura unitaria". Sus peticiones van en dos sentidos: por un lado, tener a su candidato a las europeas, Manu Pineda, "lo más arriba posible" de la lista y además, legitimarlo ya que IU, explican, es la principal organización de la coalición a nivel estatal con unos 2.000 concejales y bases asentadas que garantizan un buen número de interventores para "una campaña en todo el Estado".

En Más Madrid, hasta ahora, guardaban silencio sobre las negociaciones y preferían ampararse en la "discreción" para lograr un acuerdo que satisfaga lo más posible a las fuerzas políticas. No obstante, la negociación era constante desde hace meses y se intensificaba estos días para cerrar el acuerdo. Finalmente, ocuparán la quinta fila en la lista.