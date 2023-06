Todas las veces que María Guardiola dijo que no gobernaría con Vox en Extremadura

¿Cuánto vale la palabra de un político? La líder del PP en Extremadura, María Guardiola, juró y perjuró en numerosas ocasiones que jamás gobernaría con Vox en su región tras las elecciones del 28-M. "No puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, a quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI. (...) Tampoco voy a entrar en batallas culturales que están superadas; se trata de solucionar el futuro de los extremeños", señaló.

Un mes después de las elecciones, tras las fuertes presiones internas para pactar con Vox y no 'erosionar' con su órdago la carrera hacia las generales de Feijóo, el PP y los de Abascal han acordado un Gobierno de coalición en Extremadura en el que Vox tendrá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Además, ambos partidos han alcanzado un acuerdo programático de 60 medidas que, según un comunicado conjunto, se centrarán en las "prioridades de las familias extremeñas y en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación".

Hasta este pacto, María Guardiola había sostenido que no gobernaría con consejeros de Vox, un compromiso que asumió durante la campaña electoral y mantuvo durante las negociaciones pese al peligro de llegar a nuevas elecciones. En un primer momento, Feijóo respaldó a su 'baronesa'. Sin embargo, poco después, el mismo líder del PP le instó a lograr un Gobierno de cambio "rápido" para Extremadura.

Porque María Guardiola no se opuso a gobernar con Vox ni una, ni dos, ni tres veces, sino en múltiples ocasiones. "Tengo un compromiso de gobierno en solitario y no voy a gobernar con nadie. Pero aceptaré el apoyo VOX si desean lo mismo que yo, que entiendo que desearán un cambio en esta tierra. Quien vote a VOX entiendo que es porque no está de acuerdo con las propuestas socialistas caducas", dijo a El Periódico de Extremadura días antes de la llamada a las urnas.

Justo después de conocer que la suma numérica de PP y Vox daba para apartar al socialista Vara de la Junta de Extremadura, Guardiola se reafirmaba en su propósito de gobernar en solitario: "Va hacer falta que Vox me apoye, pero no va a hacer falta que Vox entre en el gobierno", dijo.

Una vez que Vox se negó a facilitar la investidura de Guardiola sin entrar en el gobierno, Guardiola inflamó su discurso en contra de los de Abascal. Como célebre quedará su comparecencia ante los medios del pasado 20 de junio donde dijo literalmente: "Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI (...) Ahora mismo no es el poder lo que está en juego. Es la dignidad de esta tierra. Ellos han antepuesto sus ansias de poder y esa soberbia al cambio. En Vox sólo he encontrado zancadillas, desunión y ansia. Todo se ha teledirigido desde Madrid porque... ¿qué importa Extremadura? No le importamos nada. Hoy se ha presentado el capataz del señor feudal. Hoy ha venido el líder de Vox a decir los extremeños qué tenemos qué hacer y qué no. Me parece una vergüenza y un bochorno"

Un día después, en una entrevista en ABC, Guardiola insistía en que "en el PP caben todas las sensibilidades, pero no Vox, están en otro sitio". Y añadió: "Yo no quiero que nadie me diga: '¿Por qué nos ha mentido tanto, presidenta?'. No quiero que nadie me acuse de cabalgar contradicciones", señalaba.

Guardiola quería dormir "tranquila" por las noches, y para eso necesitaba que Vox no entrara en el gobierno. Ni aunque eso significara no llegar nunca a ser presidenta de Extremadura. "Lo que está en juego no es mi futuro. Yo tengo una vida muy feliz, lo tengo todo. Estoy trabajando por intentar mejorar la vida de los demás. Y si eso pasa por que yo no esté, no estaré. Pero estaré tranquila porque habré hecho en conciencia porque creo que es lo mejor para mi tierra. Es el ejemplo que quiero dar a mis hijos", dijo a Antonio García Ferreras en el programa "Al rojo vivo" de LaSexta.

En el programa "Hora 25" de la SER, Aimar Bretos también le preguntó si se comprometía a que, incluso después de las elecciones generales, en ningún caso va a meter a Vox en su gobierno. "Me comprometo. Claro que sí. No voy a gobernar con Vox", fue su respuesta.

Unas palabras que ahora son papel mojado y que dañan para siempre la credibilidad de María Guardiola. La semana pasada comenzó la marcha atrás tras la reunión mantenida en Génova y la supuesta bronca que Esperanza Aguirre le echó en la investidura de Ayuso, cita a la que Guardiola acudió como invitada. La propia presidenta madrileña fue también tajante a lo hora de pedirle el acuerdo con Vox en Extremadura. "Sería una gran pérdida no conseguirlo", dijo Ayuso en El Mundo.

Sólo entonces, Guardiola comenzó a cambiar su discurso hasta llegar a decir este pasado lunes que esperaba poder negociar con Vox, ahora "un partido constitucional". El acuerdo se ha materializado finalmente este viernes con una consejería, un acuerdo programático y el fin de la figura mediática de Guardiola como la 'heroína extremeña anti-Vox'.