Trias fue elegante comparado con lo que soltó este concejal de Ponteareas en el pleno tras decir que cualquiera podría rebatirle "sin problema"

Que la jornada de la constitución de los más de 8.000 ayuntamientos iba a ser intensita lo tenía asumido cualquiera. Pactos de última hora, acuerdos inverosímiles hechos realidad... y hasta un alcaldable mandando al carajo al resto (en Barcelona, nada menos). Pero hubo quien subió la apuesta.

En Ponteareas (Pontevedra) se vivió un momento muy sonado y bastante polémico. Durante la investidura de la nueva alcaldesa, Nava Castro (PP), uno de los concejales, Domingos Freitas, respondió de forma ofensiva a otro que le había interrumpido durante su discurso.

Como recoge la cuenta Ponteareas is different captó el momento. El edil estaba lanzando su discurso, aparentemente bastante conciliador: "Si alguien no está de acuerdo conmigo, lo puedo rebatir sin problema ninguno, pero creo que es una forma de ver la política...".

Pero se conoce que alguien no estaba de acuerdo e intentó rebatir con él, sin que se entienda bien qué dice. Lo que sí se grabó y entendió meridianamente es la réplica del primero: "Cállate, parapléjico".

El 'momentazo' por llamarlo de alguna manera, está generando todo tipo de reacciones, desde las críticas más encendidas, también a la nueva alcaldesa por no reprenderle, como las humorísticas e irónicas: