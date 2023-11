Un exministro de Felipe González, a Sánchez: "Me causáis vergüenza"

Javier Sáenz de Cosculluela, quien fuera ministro de Obras Públicas y Urbanismo de 1985 a 1991, durante el Gobierno de Felipe González, ha enviado una carta al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, criticando sus pactos de investidura y pidiéndole que convoque elecciones.

Aunque Sánchez no puede hacer eso —un presidente en funciones no está facultado constitucionalmente para disolver las Cortes, sólo puede dejar pasar el tiempo y que se convoquen solas—, Sáenz reclama al líder socialista que "ceje en su empeño" y envíe a los españoles a las urnas "para salir del actual marasmo".

Lo hace en un tono muy duro con los pactos de investidura del PSOE con independentistas y demás partidos: "Tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos, no actuáis en mi nombre. No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza. Protesto por vuestros actos políticos".

El exministro y exdiputado socialista considera que los pactos que está llevando a cabo su partido están "afectando severamente a la convivencia" y "combatiendo la posibilidad de llegar a acuerdos con la derecha democrática de España que representa, os guste o no, a media España".

"En realidad", prosigue, "os estáis apartando de los valores que caracterizan al PSOE". "Estáis propiciando un decaimiento de la democracia y de nuestras instituciones, promoviendo una ley de amnistía que os coloca en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionario y desintegrador", agrega.

Sáenz acusa al PSOE de poner en riesgo "el modelo de Estado que nos dimos en la Constitución". "Veis el abrazo del oso en los pactos internos de la derecha y, podemizados, no alcanzáis a ver al otro oso que nos está apretando", asevera. "Me pregunto con fundamento cuáles son vuestras convicciones democráticas", añade.

La carta ha sido compartida por Francisco Igea, diputado de Ciudadanos en Castilla y León.