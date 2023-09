Una frase en el discurso de Feijóo le juega una mala pasada: llega a Twitter y los comentarios no cesan

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio este domingo un mitin en Madrid durante la concentración que reunió a unas 40.000 personas, según Delegación del Gobierno, contra una posible amnistía al procés.

Feijóo, que celebró que su partido hiciera este acto en la capital, aseguró que el PSOE y sus socios "se han inventado una nueva matraca con esto de la mayoría progresista". "Ni son progresistas ni son socialistas ni son mayoría", afirmó.

Desde casi el principio de su intervención, el dirigente gallego quiso dejar clara su postura contra esa amnistía señalando que eso no lo votó ningún español. "Eso es un fraude agravado y reiterado por la misma persona. No vamos a negociar los fraudes", defendio.

Sin embargo, Feijóo se acabó liando y pronunció una frase que no tardó en hacerse viral en redes sociales después de que la compartiera el periodista Carlos Sosa (@CarlosSosa_).

"Somos un partido que distingue entre perder y ganar, un partido que jamás vende sus principios por una alcaldía, una diputación, una comunidad autónoma o por el gobierno de España", sentenció el dirigente gallego.

Tras estas primeras palabras añadió otras que le han jugado una mala pasada por la contradicción que es: "No lo haremos, no lo hemos hecho nunca y no lo volveremos a hacer ahora".