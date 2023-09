Acto del PP contra la amnistía en Madrid, última hora en directo: manifestación, asistentes y reacciones 

Aznar: "Están dispuestos a todo con tal de mantenerse en el poder"

"Todo lo que han dicho que rechazan lo harán. Nadie podrá decir que no sabía lo que iba a ocurrir. Detrás de todo esto no hay acuerdo, sino cesiones a los golpistas. En esta situación no hay sinceridad, sino mentira. No hay coraje, sino cobardía. Han mentido a todos los españoles. No se han atrevido a llevarlo a las elecciones y ahora quieren adornarlo. La verdad es muy clara: están dispuestos a todo con tal de mantenerse en el poder", afirma Aznar de forma contundente.