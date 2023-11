Una semana ante Ferraz: las imágenes que dejan las protestas en la sede del PSOE

La calle Ferraz de Madrid lleva una semana seguida viviendo noche tras noche las protestas de la derecha y la ultraderecha contra la ley de amnistía y, por extensión, contra los pactos de los socialistas con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.

Una semana en la que se ha visto y escuchado de todo: desde Esperanza Aguirre, la expresidenta madrileña, tratando de cortar la calle; hasta cánticos fascistas, lanzamiento de bengalas y cargas policiales.

Todo ello pasando por lemas racistas y homófobos, así como agresiones a periodistas, lanzamiento de adoquines a los agentes antidisturbios y quema de mobiliario urbano.

De todo en siete días en los que las protestas, convocadas por Telegram por grupos de la extrema derecha, han ido aglutinando a cada vez más manifestantes, llegando a rozar los 10.000 en algunas protestas.

En esta semana, se han visto muchas imágenes. Algunas, preocupantes. Otras, hilarantes. Esto es lo más 'granado' que se ha podido observar en Ferraz y sus alrededores:

Vivas a Franco

En la primera manifestación, el pasado viernes 3, se pudieron escuchar vivas al dictador Francisco Franco.

Aunque hay quien ahora se desmarca de las manifestaciones ultraderechistas, aquel día nadie abucheó a quienes gritaron estas consignas:

Aguirre cortando el tráfico

"¿Tú cortarías el tráfico?". Y Esperanza Aguirre se puso en el paso de cebra y animó al resto a hacer lo mismo que ella y cortar el tráfico junto a la calle Ferraz.

"Por putodefender España"

Es uno de los grandes 'hits' virales de las manifestaciones, la frase de un joven que se quejaba de la actuación policial y del lanzamiento de gases lacrimógenos en la protesta del pasado lunes: "Acaban de tirarnos gases lacrimógenos la Policía... por putodefender España".

"¡Piolines! ¡Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona!"

Las cargas policiales del lunes hicieron que muchos manifestantes criticaran duramente a los agentes antidisturbios. Hasta el punto de que uno de ellos les deseó que, cuando fueron a apoyar la actuación policial en 2017 por el 1-O a Barcelona, les hubieran "tirado al mar".

La paciencia de los periodistas... especialmente de Javier Bastida

Los periodistas han sufrido de lo lindo en estas protestas, en las que algunos manifestante trataron de boicotear su trabajo.

Especialmente sufrida ha sido la labor del periodista Javier Bastida, de LaSexta, que incluso sufrió insultos homófobos. Aunque su respuesta fue para levantarle un monumento donde él pida:

Las lágrimas de algunos neonazis

Otra de las imágenes de la semana ha sido la de Pablo Luccini y Pedro Chaparro, dos jóvenes neonazis que se quejaron entre lágrimas del trato de la Policía Nacional.

Chaparro, líder de Democracia Nacional, fue condenado a prisión por el asalto al centro cultural Blanquerna en 2013.

Isabel Peralta, con la mano así de alta

La falangista Isabel Peralta protagonizó una de las protestas al subirse a un estanco y comenzar a realizar saludos fascistas.

Otro que 'pedía un taxi'

En Telemadrid se pudo ver a este muchacho levantar el brazo en diversas ocasiones como quien pide un taxi. Lo cierto es que los saludos fascistas han poblado las manifestaciones prácticamente de la primera a la última.

Sólo en los últimos dos días han sido censuradas por algunos de los asistentes.

Alvise: de llevar la marcha al Congreso... a irse "a cenar"

Uno de los instigadores de la protesta, Alvise Pérez, fue quien convocó junto al líder de Desokupa, Daniel Estévez, para que los manifestantes se congregaran en el parque del Oeste y no en Ferraz en la marcha convocada el pasado martes 7.

De allí fueron a Ferraz y, después, llamaron por las redes a acudir al Congreso de los Diputados. Tanto él como Estévez lideraron la marcha hacia la Cámara Baja cortando la Gran Vía.

Cuando llegaron al Congreso, y tras una breve conversación con los agentes antidisturbios, tanto Pérez como Estévez decidieron marcharse de allí porque se iban "a cenar" a sus casas. Algo que no gustó nada a muchos de los que acudieron a la convocatoria, que les acusaron por Telegram de haber abandonado la concentración y haber dividido a los manifestantes.

Antidisturbios guiando a los manifestantes

Una imagen polémica de esa noche fue la de los antidisturbios guiando a los manifestantes mientras estos cortaban la Gran Vía, una de las arterias más importantes de la capital.

Muchos criticaron esta actuación, asegurando no haberla visto nunca. Hay quien afirma que este tipo de protocolos son habituales —de hecho, se ven cuando se encapsula a grupos ultras de fútbol— y que precisamente buscan evitar más disturbios.

La señora que se enfrentó a los de "yo soy nazi"

La actuación de una mujer mayor, aparentemente favorable a Vox, llamó la atención en la concentración en Ferraz del pasado martes.

"¡Aquí están los nazis, aquí los tenéis, aquí están los que la lían, no son los de Vox!", comenzó a gritar a los antidisturbios señalando a los ultras que se encontraban junto a las vallas que les separaban de los agentes. Algunos contestaron gritando "yo soy nazi" y levantando el brazo.

Esta mujer se llegó a enfrentar con algunos de los que querían reventar —y terminaron haciéndolo— la concentración tirando las vallas e incluso lanzándolas a los policías.

Defendiendo la Constitución... contra la Constitución

Durante la concentración del martes se llegó a ver una pancarta que rezaba lo siguiente: "La Constitución destruye la nación".

Muchos de los asistentes acudieron a la manifestación precisamente en defensa de la Carta Magna, críticos con la ley de amnistía y los pactos que, a su juicio, van en contra de la Constitución.

Huyendo de la 'lechera' para ir con sus hijos

Otra de las imágenes de la noche, y de las que más risas ha provocado en redes, es la de una joven huyendo de una de las furgonetas de los antidisturbios alegando que se tenía que ir con sus hijos.

"Coño, que me tengo que ir con mis hijos", dice después de salir de la puerta del conductor de una de las furgonetas y echar a correr por la calle. Tres agentes le cortan el paso y se la llevan a rastras de vuelta a la furgoneta. "Está detenida, está detenida".

"Mi bolso, mi bolso, que me tengo que ir con mis hijos", insiste la joven. "¿Con tus hijos? ¿Qué hacías dentro de la furgoneta?", pregunta uno de los agentes. "Porque yo me quería ir", contesta. "Sí, en la furgoneta, ¿no?", le recrimina el policía, que añade: "Venga, coño, padentro, detenida, cállate la boca". "Yo me quería ir a mi casa y no me dejaban pasar por ningún lado", seguía argumentando la chica, que terminó dentro de la furgoneta otra vez mientras insistía en que se tenía que ir con sus hijos.

Pegando a un hombre que retiraba una barricada

En el Paseo de Pintor Rosales, cercano a la calle Ferraz, fue donde el pasado martes se produjeron los principales disturbios y enfrentamientos con la Policía Nacional.

Lanzamiento de objetos, contenedores y mobiliario incendiado, junto a patinetes tirados en la calzada. Una imagen que un hombre quiso subsanar retirando parte de lo que había por la vía. Un gesto que le costó, no sólo el reproche de los más ultras, sino además algún que otro golpe.

"Somos fieles". "No seáis tan fieles"

Esta conversación entre unos manifestantes y algunos agentes antidisturbios también se ha hecho viral en las redes.

En ella se ve cómo un grupo de jóvenes con banderas de España se dirigen a los policías: "Os hemos apoyado siempre. Siempre. Somos fieles de las Fuerzas del Estado".

Harto de que los chavales no les hicieran caso, uno de los agentes se adelanta y les espeta: "No seáis tan fieles, si os decimos que os vayáis, os vais, ¡cojones!".

En otro momento de la conversación, uno de los manifestantes dice que él "ya no" apoya a los policías. "Si tú no quieres, no les apoyes, pero nosotros les apoyamos".

Alguno en X ha visto en este momento un símil con esta escena de la película La Vida de Brian:

Gritos de "¡Alzamiento nacional!"

Las ganas golpistas de algunos de los manifestantes se pudo ver en la protesta del jueves, cuando muchos corearon "¡Alzamiento nacional!".

Lemas que se mezclaban con las banderas preconstitucionales y saludos fascistas como el de esta mujer, cuyo levantamiento de brazo es casi 'récord Guinness':

Brecha en la derecha

Una imagen que ha impactado mucho en las últimas horas ha sido la de manifestantes pegándose entre ellos por las diferencias sobre qué gritar, qué exhibir y qué defender.

De hecho, en la concentración de este jueves fue uno de los motivos por los que los agentes antidisturbios decidieron intervenir y disolver la concentración.

"Déjeme hablar con usted tranquilamente"

Un café, un parque, el salón de casa... Son sitios donde uno puede entablar una conversación "tranquilamente". Quizás una calle cortada, llena de antidisturbios y con ultras lanzando todo tipo de objetos no sea el mejor lugar para ello.

Pero eso no pareció importarle a esta mujer, que decidió acercarse a uno de los agentes a preguntarle dónde podía ir. El amable policía se lo dejó bien claro: "¡Que estamos en zona de disturbios, señora, protéjase, salga de aquí, yo no puedo protegerla, salga de aquí!".

La revolución será seca o no será

Otra de las imágenes que se ha hecho viral en las últimas horas de las manifestaciones en Ferraz es la de los manifestantes marchándose este viernes por la noche cuando comenzó a llover sobre la capital.

De hecho, esto hizo que la concentración quedara deslucida y apenas se produjeran incidentes, siendo de las menos llamativas de los últimos días.

"Prefiero morir de pie..."

También se ha viralizado esta pancarta que portaba un joven en la concentración de este viernes con la famosa frase "Prefiero morir de pie que vivir de rodillas".

El profesor de Historia Jagoba Álvarez recordaba en X que esta frase se ha adjudicado al Che Guevara, pero que en realidad primero fue pronunciada por Dolores Ibarruri 'La Pasionaria' en 1936 y que probablemente antes la dijera el revolucionario Emiliano Zapata.

En todo caso, no parece que el joven que la exhibe conociera bien el origen histórico de la misma.