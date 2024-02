Urkullu convoca elecciones vascas para el 21 de abril

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha convocado este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo domingo 21 de abril.

El anuncio de Urkullu llega dos días después de que tuviera que ser suspendida la habitual reunión de los martes del gabinete vasco por el fallecimiento de su madre. Un anuncio, esperado por el resto de los partidos que apuntaban hacia esta fecha, que contrasta con las declaraciones del lehendakari, que quería "agotar la legislatura" para aprobar cuatro últimas leyes y amarrar las transferencias de Cercanías y la convalidación de títulos y acogida de inmigrantes que Sánchez se comprometió con el PNV para asegurarse su investidura.

Es una de las últimas intervenciones públicas de Urkullu. Tras las elecciones, dejará el cargo tras 12 años gobernando en Euskadi con ejecutivos en minoría. En concreto, de 2012 a 2016 y ya en coalición junto al PSE-EE en los últimos 8 años. Todavía está por ver qué papel jugará en la campaña diseñada por el PNV a favor de Imanol Pradales, el candidato propuesto por Ortuzar.

Urkullu no quiso desvelar hasta ahora si quería volver a presentarse, aunque sus actos decían que sí. Después de que el PNV le relegara entendiendo que era necesario dar voz "a una nueva generación" tras los resultados del 28-M, ha impuesto la fecha del fin de la legislatura con el argumento de que quedaban varios compromisos por ejecutar.

Una cuestión que no gustaba a los partidos vascos, que han reclamado hasta la saciedad que Urkullu fijara ya la fecha electoral tras lanzar mensajes ambiguos que daban a entender varias fechas. No obstante, la fecha elegida era desde principios de febrero un secreto a voces a pesar de que varios dirigentes del PNV veían con buenos ojos celebrar los comicios el mes de marzo. No obstante, al no coincidir con las gallegas unido al mutismo del lehendakari, se llegó a especular con que se celebraran junto a las elecciones europeas el 9 de junio o a mediados de julio como en 2020.

Imanol Pradales (PNV), Pello Otxandiano (EH Bildu), Eneko Andueza (PSE-EE) y Javier de Andrés (PP) son los candidatos en unas elecciones con pleno de caras renovadas y en las que el ganador de las elecciones podría no ser el PNV tras el ascenso de EH Bildu. Una cuestión que tampoco imposibilitaría que revaliden en el cargo dado que según las normas en Euskadi, si un candidato no tiene la mayoría absoluta, serán los 75 diputados los que deban votar a favor de uno de los candidatos presentados a la investidura.