Vicente Vallés dice lo que piensa cuando le comparan con Silvia Intxaurrondo

Vicente Vallés cumplirá este mes de septiembre siete años al frente del informativo nocturno de Antena 3. El periodista, que también estuvo varios años en Mediaset, ha sido durante la última temporada líder de audiencia y el pasado julio moderó junto a Ana Pastor el célebre cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la campaña por las generales del 23-J. Pese a ser uno de los informadores mejor valorados, Vallés recibió muchas críticas por no haber procedido a corregir muchas de las inexactitudes o mentiras que los candidatos, y muy especialmente Feijóo, dijeron durante dicho debate.

Un mes después de aquella cita, Vallés ha hablado de forma clara y rotunda sobre qué le pareció moderar aquel debate y las opiniones negativas que tanto Pastor como él recibieron. En una entrevista en El Mundo, el periodista señala que, de los cinco debates que ha moderado a lo largo de su carrera, sólo le hizo ilusión el primero. "Los demás los he hecho porque no he tenido alternativa, no por entusiasmo", asegura. De hecho, Vallés considera que el candidato derrotado, "en este caso, Sánchez", siempre intenta culpar al moderador de lo mal que le ha ido el debate.

Sin embargo, en la charla, Vallés es bastante crítico con la opinión que muchos "compañeros de profesión" han arrojado sobre su papel en este último debate. "Esos que no solamente saben hacer bien su trabajo, sino que también te dicen cómo tienes que hacer tú el tuyo", señala. En este sentido, Vallés lamenta que estos periodistas se consideren "con el derecho" a explicar cómo se debe moderar un debate "aunque ellos se han limitado a ver todos por televisión".

Sobre las alabanzas que sí recibió Silvia Intxaurrondo en RTVE por replicar a Feijóo ante una falsedad en su discurso, Vallés pide diferenciar entre géneros periodísticos. "Una cosa es un debate, donde el factchecking se hace después o lo hace el candidato rival, y otra es una entrevista en la que, lógicamente (...) puedes interpelar. Fue el caso de Silvia Intxaurrondo, que hizo lo que debía", expresa.

Durante este verano, Vallés está muy pendiente las negociaciones de Feijóo y Sánchez para la formación del próximo gobierno. Sin embargo, al periodista se le hincha la vena futbolera cuando toca hablar del Atlético de Madrid. "Me preocupa más que mi equipo fiche un 9 que la formación de gobierno", sentencia.