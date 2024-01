Víctor Gutiérrez: "El PSOE está donde siempre ha estado, al lado del colectivo trans"

De las piscinas al Congreso. El jugador de waterpolo Víctor Gutiérrez (Madrid, 1991) tomó posesión de su acta de diputado nacional hace poco más de un mes tras la salida de Óscar López, convirtiéndose así en uno de los parlamentarios más jóvenes de la Cámara Baja. "Hoy es uno de los día más felices de mi vida. La realidad ha superado al mejor de mis sueños", contaba en sus redes sociales nada más entrar en el hemiciclo mientras posaba sonriente con su maletín.

Después de ser más de 70 veces internacional con la selección española, Gutiérrez inició su andadura política en 2021 como secretario de Políticas LGTBI del PSOE. "Llevaba años haciendo activismo, pero me di cuenta que sólo desde la política se pueden cambiar las cosas", aseguraba hace un año a El HuffPost con motivo de la presentación de su libro, Balón amarillo, Bandera arcoíris, donde relataba el calvario que vivió en su infancia por ser gay y los tabúes en el mundo del deporte a los que tuvo que hacer frente por su orientación sexual. "Pensé que la enfermedad de mi padre era un castigo divino", contaba en el libro.

Referente de la lucha por los derechos LGTBIQ+, Gutiérrez promete ahora que desde su escaño trabajará "sin descanso por defender los Derechos Humanos y por hacer una España mejor para todos". Sin embargo, sus primeros días como diputado no han sido fáciles. Los colectivos trans han mostrado desde finales del año pasado su absoluto rechazo a la decisión del ministerio de Igualdad de designar como directora del Instituto de las Mujeres a Isabel García, a la que acusan de defender discursos "abiertamente transfóbicos y antiderechos trans" en redes sociales.

Amplios sectores del colectivo LGTBIQ+ han pedido expresamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la revocación de este nombramiento en un momento de especial sensibilidad al entender que, con la salida de Irene Montero, el colectivo trans perdía apoyo en dicho ministerio. "Que nadie dude de que tanto el gobierno, el PSOE, como yo a nivel personal, estamos del lado de las personas LGTBI. Nuestro compromiso, como siempre hemos demostrado, es total", defendía Gutiérrez en redes sociales tras los reproches del colectivo trans.

En esta entrevista con El HuffPost, el diputado nacional se pronuncia por primera vez sobre esta polémica en un medio de comunicación y también conversa, entre otras cuestiones, sobre la ley de amnistía, las protestas en Ferraz o la LGTBIfobia en el mundo del deporte.

- Llevas ya algo más de un mes ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados. ¿Qué primeras valoraciones haces de tu nuevo cargo? ¿Satisfecho con este salto a la alta política?

- Para mí, haber entrado en la casa de todos los españoles es un sueño hecho realidad. Por fin puedo trabajar desde aquí, desde el Congreso, para cambiar las cosas y hacer la vida de los ciudadanos de este país mejor. No te niego que ha sido un mes y medio frenético desde que me avisaron de que iba a tomar el acta, pero estoy muy feliz.

- El 88,9% de los españoles cree que hay “mucha o bastante” crispación política en nuestro país, según el último CIS. Tú representas a la savia nueva del Congreso. ¿Entiendes este dato?

- Lo entiendo perfectamente porque cuando la gente ve los plenos desde su casa se da cuenta de que los políticos siempre estamos en la hipérbole. Hay que bajar el tono en los debates, sin duda, pero tanto la derecha como la ultraderecha se empeñan en agitar la calle y mantenernos en esa sensación constante de precampaña. Es algo agotador y la gente acaba desconectando. Lo que la ciudadanía quiere es que les solucionemos la vida, que pongamos en marcha medidas que hagan mejores sus vidas y que dejemos de lado tanto show.

- ¿Y cómo definirías tu forma de hacer política? En redes sociales, al menos, te vemos muy contundente. Al poco de empezar dijiste que Rafael Hernando (PP) se comportaba en los plenos como un “maleducado” y un “impertinente”...

- Voy a intentar hacer lo contrario. Cuando tú estás en un pleno, hay que escuchar a la persona que está hablando. No comportarte como si estuvieras en una barra de bar dando golpes. A mí me han sorprendido para mal las actitudes y comportamientos de algunos diputados de la bancada de enfrente. Pero yo voy a intentar hablar de una manera natural y conectar con la gente, pero con la educación siempre por delante.

- En una entrevista en El HuffPost hace un año contabas que habías decidido entrar en política por la irrupción de Vox. Ahora compartes hemiciclo con ellos. Te lo pregunté entonces y reitero ahora: ¿llegarías a reunirte con alguno de ellos?

- No compartimos nada. Y mira que soy una persona que siempre trato de poner en valor más lo que me une con alguien que lo que me separa. Pero es que con Vox no comparto nada. Un partido que niega la violencia machista, que incluye en sus discursos racismo y homofobia, que piensan que somos ciudadanos de segunda... Por ellos decidí entrar en política y son el enemigo al que hay que combatir y al que poner un cordón sanitario.

Víctor Gutiérrez, en los pasillos del Congreso Patricia Donohoe

- Lo cierto es que estamos alcanzado cotas de crispación inéditas en nuestra democracia. Incluyendo, por ejemplo, las protestas en Ferraz. ¿Has sentido alguna violencia o peligro sobre ti en estas últimas semanas? ¿Has recibido mucho odio en redes sociales por cuestiones como la ley de amnistía?

- Cuando empezaron las revueltas, yo todavía no era diputado y la oficina la tenía en Ferraz. Desde el partido mandaron una circular a todos los trabajadores pidiéndonos que nos fuéramos antes de las cinco de la tarde por lo que pudiera pasar. Los primeros días fueron terribles...

- ¿Llegaste a tener miedo?

- Viendo las imágenes, a uno se le erizaba la piel. Y ya hemos visto cómo cientos de sedes del PSOE han sido vandalizadas por toda España. Además, esta situación coincidió con una manifestación en contra de los recortes de Ayuso en materia LGTBI y una persona dijo en redes sociales dónde íbamos a estar y pidió a los manifestantes que se pasaran por allí, pero sin matarnos a ninguno. Hemos llegado a unos límites preocupantes. Y lo más grave es que no ha habido una condena del PP al respecto. Ante estas situaciones no cabe la tibieza. Hay que condenar cualquier tipo de violencia, bien sea por apalear una piñata con el nombre del presidente, por los cánticos homófobos contra Marlaska o por los comentarios machistas contra Irene Montero.

- El PP está obligando a que las votaciones sobre la ley de amnistía sean de viva voz para ‘retratar’ a los diputados socialistas. Te tengo que preguntar: ¿te va a generar a ti alguna incomodidad votar a favor de la ley de amnistía?

- No, no me va a generar ningún problema. Yo viví de cerca las consecuencias del procés, vi cómo estaba Cataluña en 2017 y no tiene nada que ver con la situación de ahora. El camino que hemos emprendido desde que gobierna Sánchez, el de la convivencia y el del diálogo, es el camino verdadero. Antes, el procés era un tema que preocupaba mucho a los españoles y ahora la amnistía sólo preocupa al 0,4% de los españoles. Ahí están los datos. Garantizar la convivencia y la normalidad entre los ciudadanos españoles es siempre un éxito.

- Llevamos apenas tres meses de gobierno y la factura que está pasando Junts ya es muy alta. Quedan todavía los Presupuestos, también tenemos a Podemos votando en contra de Yolanda Díaz... La vicepresidenta dijo: “Así no se puede gobernar”. Te pregunto a ti: ¿así se puede gobernar?

- Sabemos que va a ser una legislatura difícil por el tablero político que existe. Pero todos los que estamos en el bloque progresista somos conscientes de que tenemos más cosas en común que las que no. El gobierno progresista no se puede ir al traste a las primeras de cambio y la legislatura se va a agotar porque va a haber mucho diálogo. A los políticos nos pagan por llegar a acuerdos que hagan mejor la vida de la gente. Y para eso habrá que negociar con quien sea.

Víctor Gutiérrez, durante la entrevista con El HuffPost Patricia Donohoe

- Todo el mundo también conoce tu trayectoria como waterpolista. Rodríguez Uribes va a ser el quinto secretario de Estado para el Deporte del Gobierno de Sánchez en cinco años. ¿No tienes la sensación de que el deporte nunca ha tenido el peso que merece en cualquier acción de gobierno? ¿Se trata como algo secundario?

- Siempre se ha echado en falta en el deporte ese apoyo institucional que creo que es necesario. Conozco a la ministra Pilar Alegría y sé que va a hacer un gran trabajo desde su ministerio. Es una mujer comprometida. A Uribes también le conozco y confío en que le dejen trabajar para mejorar el deporte. Cuando llegan los Juegos Olímpicos, a los deportistas se nos exigen medallas y rendimiento, pero el camino hasta ese éxito es invisible para los demás. Hace falta un apoyo de recursos económicos e institucionales para lograr ese objetivo. Yo voy a participar en la comisión de deporte en el Congreso y estaré muy pendiente de este tema, sin duda.

- Estos últimos días, en ABC, pudimos leer una entrevista al futbolista Rubén García con la siguiente declaración: “Me explota la cabeza que no se normalice que a un hombre le guste otro hombre”. La verdad es que estamos poco acostumbrados a que futbolistas de la élite hablen abiertamente a favor del colectivo LGTBIQ+. ¿Se está abriendo poco a poco el camino para normalizar esta realidad en el mundo del fútbol?

- El deporte está cambiando. Es verdad que cuesta todavía que los deportistas masculinos salgan del armario, pero sí hay guiños y escenarios para que el cambio se produzca. En el mes del orgullo, muchos clubes ponen el logotipo arcoíris en sus redes y equipos como el Barça o el Cádiz trabajan diferentes aspectos para dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+. Esto hace diez años, por ejemplo, no pasaba. La nueva ley del Deporte va a cambiar aún más las cosas, porque sitúa la lucha contra la LGTIfobia a la misma altura que la lucha contra el racismo. Hasta ahora veíamos comportamientos homófobos en los estadios que no quedaban recogidos ni en el acta. Había barra libre e impunidad. Por eso, estamos dando pasos importantes para generar un espacio seguro y que los deportistas puedan sentirse libres. Es verdad que la gente se pregunta: '¿Por qué ningún futbolista dice que es gay?'. Bueno, si tú te tienes que enfrentar todos los fines de semana a 40.000 personas llamándote 'maricón', pues igual te lo piensas. Pero hay que quitar el foco en el deportista y ponerlo en las federaciones, en los clubes y en la política para generar ese espacio seguro.

Víctor Gutiérrez, en las escalinatas del Congreso Patricia Donohoe

- He de preguntarte ahora por la polémica generada a raíz del nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres. Me gustaría, en primer lugar, conocer tu opinión.

- Es una decisión que ha tomado el ministerio. Yo conozco personalmente a la ministra Ana Redondo y puedo decirte que es una mujer comprometida con los derechos LGTBIQ+. De hecho, estuvo en la manifestación en Madrid contra el recorte de Ayuso a las leyes LGTBIQ+ y trans. Ella ya dijo que iba a trabajar por la aplicación de la ley trans y es obvio que, por encima de los nombres propios, está la acción política.

Además, es incuestionable dónde está el PSOE en este asunto. Desde que llevo liderando la secretaría LGTBIQ+, hemos apoyado la ley trans y LGTBI y Pedro Sánchez ya anunció un pacto de Estado por las personas LGTBI en el que estamos trabajando. Hay que dar una oportunidad a la ministra y que sea el trabajo el que hable. Y el PSOE, por su parte, está donde siempre ha estado: al lado del colectivo LGTBIQ+ y muy especialmente del colectivo trans.

- Pero, ¿entiendes el enfado del colectivo trans? Isabel García ha llegado a decir en varias ocasiones que "las mujeres trans no existen”. Y te digo esto en concreto porque es lo que te respondió ella a ti en un tuit en el que tú decías, por otro lado, que las mujeres trans son mujeres.

- Entiendo cierta parte de ese enfado, porque ha habido comentarios desafortunados y fuera de lugar. Isabel se ha disculpado. La ministra también dejó claro que ella iba a trabajar por la aplicación de la ley y que no iba a contar con quien no estuviera en esa línea. Está muy clara la posición del partido. El PSOE es el partido que más se parece a España porque tiene casas de pueblo, sedes y militantes hasta en el último rincón. Es imposible que todas las personas piensen lo mismo en un partido. Pero por encima de lo que piense cada uno, está lo que marca el partido y su trabajo. Entiendo el enfado, pero invito a la gente a que vea las cosas con perspectiva. Vamos a dejar trabajar a la ministra, que es una mujer absolutamente comprometida con los derechos LGTBIQ+ y que se va a empeñar en la aplicación de la ley trans. Y esperemos que la gente trans vea que este gobierno va a seguir poniendo en marcha políticas encaminadas a mejorar su vida.

- Le pregunto directamente: para el PSOE, ¿las mujeres trans son mujeres?

- Por supuesto. No cabe duda. Las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres.

- ¿Y cree que este asunto se ha utilizado también para desprestigiarte? En redes sociales te vimos en plena polémica defendiendo tu singladura política.

- Sí. Yo sé que la política tiene esta visibilidad y que te expones a que la gente critique tu trabajo. Yo tengo la piel dura, porque a lo largo de mi vida he tenido que aceptar mi propia orientación, salir del armario en el deporte y hasta denunciar públicamente un insulto homófobo. Estas cosas te curten y estoy preparado. Desde que estoy en política he puesto todo mi esfuerzo en cambiar las cosas para que el colectivo LGTBIQ+ tenga más dignidad y derechos. Por eso, a veces, es ingrato que gente del propio colectivo vaya a la crítica personal. Es la parte más fea de la política. Lo pasé mal dos días, es verdad. Pero a seguir trabajando. También te digo que España no es Twitter y la gente tiene en la calle otro tipo de reacción conmigo.

- La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue preguntada hace unas semanas en el Consejo de Ministros por la ley trans de Ayuso y aseguró que se adoptarían "todas las medidas que sean necesarias y oportunas" para "defender los derechos y libertades de las personas LGTBI". A día de hoy, no sabemos nada. ¿Se está preparando una batería legal para responder a este retroceso de derechos?

- Nosotros elevamos a Europa esta cuestión para hacerles partícipes de este retroceso. Ellos nos aseguraron que escribirían una carta a Ayuso para manifestarles su preocupación por este recorte. Las leyes LGTBIQ+ trans llevan en funcionamiento en Madrid desde 2016 sin ningún tipo de problema. Son leyes en las que el PP también participó para su aprobación. Este retroceso va en la línea de lo que ocurre en el PP desde que ha llegado Feijóo, que en teoría era el que iba a aportar la moderación. Fíjate, era más moderno y europeo el PP de Cifuentes que el de Ayuso. Lo de ahora es un atropello sin precedentes y se está valorando de qué manera podemos presentar un recurso de constitucionalidad. No vamos a dejar caer en saco roto este retroceso.

- Para terminar, te voy a leer otro titular reciente en prensa: “El concejal valenciano del PP Juan Carlos Caballero anuncia su boda con su novio”. ¿Qué se te pasa por la cabeza al escuchar esto?

- Nada. Cuando se conquista un derecho, es para todas las personas. En 2024, que dos personas del mismo sexo se casen no debe ser noticia. Que Juan Carlos sea feliz y que disfrute de este derecho que tanto nos costó conseguir. Otro tema es que el PP se haya opuesto a todos los avances y derechos sociales de este país en las últimas décadas y que, sin la necesidad de Vox, haya ahora derogado parte de las leyes LGTBI. Incluso, Feijóo dijo en la campaña de las generales que iba a derogar la Ley Trans. Es triste que en 2024 estén todavía con esos fantasmas del pasado y haciendo un dibujo de una España que ya no existe. Pero al PP le decimos que no vamos a permitir ningún retroceso. Como decía Pedro Zerolo: 'Los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden'.