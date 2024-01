Quién es InfoVlogger, el 'presentador' de las campanadas en Ferraz: gay, youtuber y autor del 'Vamos a volver al 36'

Unas 300 personas secundaron la pasada Nochevieja una convocatoria para tomar las uvas cerca de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en protesta por la amnistía. Una concentración, promovida por la asociación afín a Vox Revuelta, que se retransmitió por internet y en el que algunos de los presentes golpearon con violencia un muñeco que recordaba a Pedro Sánchez a modo de piñata.

El PSOE ha hecho público este lunes que lo ocurrido en las proximidades de su sede federal "puede estar incluido dentro de un delito de odio", por lo que "está estudiando todas las vías legales" contra los participantes, organizadores y presentadores de la retransmisión que se hizo de la protesta en un canal de Youtube.

Concentración en Ferraz contra Pedro Sánchez Diego Radamés - Europa Press

La periodista María Durán y el youtuber Isaac Parejo (Infovlogger) actuaron de presentadores de este show, seguido por "más de 100.000 espectadores en el canal de la organización" y "más de 200.000" en un medio de comunicación digital, según los propios organizadores. La fiesta no fue 'completa', porque los mismos presentadores denunciaron en directo que la Policía había impedido el acceso de un camión en el que había una pantalla gigante y otros elementos previstos para su fiesta.

De hecho, Isaac Parejo no dudó en criticar la decisión de la policía y en acusar directamente del "boicot" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que le dedicó numerosos insultos y descalificativos. También deseo durante la emisión un "feliz 1936" a los "putos rojos de mierda".

Parejo, alias Inflovlogger en Youtube, no es para nada un rostro desconocido en los ambientes ultras. Experto en redes sociales y colaborador de televisión en programas de El Toro TV, abrió su canal de Youtube en octubre de 2017, en pleno golpe del procés en Cataluña, después de haber trabajado llevando las redes sociales de una agencia de viajes y como técnico de vídeo en otras empresas.

En sus vídeos aparece disfrazado, por ejemplo, de superhéroe facha con capa, y en otros hace de monologuista o tertuliano frente al micrófono. A lo largo de sus grabaciones, no duda en destacar que Sánchez es un psicópata, que hay que destruir al PSOE o que España ya es Venezuela. En Twitter fue expulsado en diciembre de 2019, tras ser denunciado por unos tuits en defensa de tres jugadores de tercera división de fútbol condenados a 38 años por agresión sexual a una adolescente. Ahora, tiene otro perfil con diez mil followers.

Isaac se autodefine como un “gay de derechas” y critica al colectivo LGTBIQ+ por querer “adoctrinar” a los niños y por servir a los partidos de izquierda. “Voy a dar voz a todos los homosexuales, lesbianas etc que no se sienten representados por el colectivo que dice representarnos a todos pero que en realidad solo representan a sus amos, los partidos de izquierdas, sus financiadores y los que les obligan a propagar ideología y no a defender derechos. Soy gay y de derechas”, señala.

Isaac sostiene por ejemplo que el Orgullo se ha convertido en un acto “para auténticos imbéciles”. “Gente como Irene Montero tiene la potestad de decirme a mí lo que debo o no pensar. Pero una cosa te digo, Irene. Me vas a comer los h... (...) A mí el colectivo me toca las narices. Porque no compro ningún pack ideológico porque me gusten los hombres. Dividir a la sociedad en colectivos es uno de los triunfos del marxismo cultural, y es algo que también se ha tragado la derecha”, explica en un vídeo con casi 300.000 visualizaciones.

En otras de las grabaciones también proclama su condición para arañar clicks entrevistando al “candidato homófobo” García-Gallardo o paseando por Chueca con Rocío Monasterio. “Chueca era un barrio donde homosexuales como yo nos sentíamos libres y cómodos. Pero últimamente ha sido tomado por ciertos lobbies que lo único que han hecho ha sido dividir y sectarizar a la sociedad entre buenos y malos gays”, dice en ese último vídeo.

Además de por sus críticas a la izquierda y a Pedro Sánchez, Infovlogger también se hizo conocido hace algo más de un año por ser autor de la canción 'Vamos a volver al 36', que un grupo de cantantes satíricos interpretó durante el Viva22 organizado por Vox. El tema, concretamente, dice en su letra: “Somos la resistencia, somos fachas, los podemitas son la democracia. Si votas al PP eres franquista y si te gusta Bildu un pacifista. Tu enemigo es el dueño de Zara mientras le compras las bragas” o “Las feministas protestan por una violación grupal... Hay diez más que investigar, me da igual, son de Senegal”

En aquel mismo acto, Isaac también defendió sobre el escenario al rapero Santaflow pese a que en una de sus canciones - como así lo contó El HuffPost - deseaba pegar al “mariconazo” de Jorge Javier. En lugar de posicionarse en contra de un verso completamente homófobo, el youtuber decidió atacar al famoso presentador. “Santaflow es un gran artista. Me acaba de dar un abrazo. Jorge, yo soy igual de mariconazo que tú. Y aquí estoy, con miles de personas escuchándome. A ver si el problema no es tu homosexualidad, que es también la mía. El problema es que tienes que ser mejor persona. Es un consejo que te doy, de maricón a maricón”, dijo ante el aplauso unánime del público presente.