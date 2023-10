Vox ha destinado siete millones de euros en cuatro años a Disenso, la fundación que preside Abascal

Vox sigue engordando las cifras con las que opera Disenso, la fundación privada que preside Santiago Abascal. Según una información publicada este lunes por ElDiario.es, la formación política ha traspasado 1,5 millones de euros más en 2023 a dicha organización, lo que supone ya una inyección económica de siete millones de euros en cuatro años.

Los números, a excepción de esta última aportación, aparecen reflejados en la memoria económica que Disenso publica de forma anual en su página web. Al ser considerada una fundación, estos ingresos procedentes de Vox está exentos de impuestos para Disenso, mientras que si fuera una sociedad y no una fundación tributaría al 25%.

Disenso se presenta al mundo como "un laboratorio de ideas que tiene como objetivo dar la batalla cultural en defensa de principios como la libertad, la soberanía nacional, la vida, la familia o el Estado de Derecho". Para ello organiza congresos, eventos y coloquios, además de sostener con sus fondos la web digital "La Gaceta de la Iberosfera". En 2022, por ejemplo, gastó en este medio 704.000 euros.

Santiago Abascal preside a título personal la fundación y, pese a que se fuera de Vox, seguiría liderándola en el futuro. Según los estatutos, que no están accesibles en la página web de la fundación, Abascal podría ser destituido como presidente de Vox y su sucesor no tendría forma de relevarlo al frente de Disenso si él no dimitiera.

"Ahí se suelen esconder las maldades"

Su financiación siempre ha estado en el ojo del huracán. La fundación cuenta con 25 empleados a razón de 40.000 euros de salario medio por persona, según ElDiario.es. Un gasto mucho mayor al de, por ejemplo, "Concordia y libertad" - el último think tank del PP - o la Fundación Pablo Iglesias del PSOE. Además, en el epígrafe "otros gastos de actividad", la fundación declara un gasto de 1,3 millones de euros, la mitad de su presupuesto anual. Sin embargo, no desglosa en ningún momento en qué servicios, contratos o empresas los invierte.

Referente a este epígrafe, Macarena Olona retó a Abascal a desglosar a qué se ha dedicado esa suma de dinero o a quién ha ido destinada. “¿Están dispuestos a aportar el modelo 347 para un ejercicio de absoluta transparencia?”, se preguntaba en septiembre Olona ante Jordi Évole. Para ella, ahí se esconden "las maldades".

El modelo 347 es una declaración informativa ante la Agencia Tributaria en la que autónomos y sociedades informan anualmente de todas las operaciones con terceros por un importe superior a 3.005,06 euros. Una idea a la que hoy ha vuelto a referirse en redes sociales tras la publicación de la información de ElDiario.es. "Las acusaciones de corrupción pueden zanjarse de un plumazo: mostrando el modelo 347", ha escrito la exdirigente de Vox en Twitter.

El famoso locutor Federico Jiménez Losantos también se preguntaba este pasado martes en su programa cuánto dinero se había entregado a Disenso y para qué. "¿Se han pagado servicios a Abascal y otros líderes del partido a cambio de supuestas actividades?” (...) “¿Esto qué es, el negocio del patriotismo? Solo pido una cosa. Que me digan cuántos millones han sido, a partir de cinco que están confesando. Y si es lógico que una fundación sea un partido político y viceversa. Que su presidente sea el mismo, que pueda cobrar lo que quiera por los servicios que le de la gana y no tenga ningún tipo de control. Y si esto lo saben los militantes", dijo.