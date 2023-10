Unas vacaciones de lujo en España golpean al kirchnerismo y agitan las elecciones en Argentina

A tres semanas de las elecciones presidenciales en Argentina y horas antes de la celebración del debate preelectoral que se celebra este domingo, el kirchnerismo se ha visto salpicado por un escándalo protagonizado por un alto cargo de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, quien se vio obligado a dimitir para no "afectar" al peronismo en la campaña con vistas al 22 de octubre.

Las fotos y videos de un viaje de lujo a España del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y alcalde de la localidad de Lomas de Zamora -actualmente de licencia por la campaña electoral-, Martín Insaurralde, levantaron una polvareda política en medio de la grave situación socioeconómica que vive Argentina, con un 124,4 % de inflación y un 40,1 % de pobreza.

Ante la repercusión de la polémica, el político presentó su renuncia a última hora del sábado al gobernador, Axel Kicillof, hombre muy cercano a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien la aceptó de inmediato. "Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia", indicó Insaurralde en su texto de dimisión.

Las fotos y videos se publicaron en la cuenta de Instagram de la modelo Sofia Clerici durante un viaje por Marbella a bordo del yate Bandido. En las imágenes se puede ver a Insaurralde y a Clerici presumir de embarcación, entre copas de champán y artículos de primeras marcas.

En su defensa, una vez que el escándalo ya había estallado, la también empresaria publicaba un comunicado en el que se defendía de las críticas y daba su versión de los hechos: "Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana [vive en Marbella] que nos prestaron por un día entero para navegar", justificaba la modelo. Un yate que, tal como apunta La Nación, rondaría los 10.000 dólares de alquiler por día.

Las críticas de la oposición no se hicieron esperar y es probable que, en el debate de este domingo, alguno de los candidatos saque a relucir el caso ante el aspirante oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa. El principal cuestionamiento está en que, según el patrimonio declarado del político bonaerense, no podría afrontar semejantes gastos, salvo que contase con ingresos extra no declarados.

Insaurralde ocupó el gabinete de Provincia de Buenos Aires, tras la derrota peronista en las elecciones primarias legislativas de 2021, gracias a su cercanía con el diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner.

Por medio de un decreto de urgencia, el gobernador aceptó a última hora del sábado la renuncia de Insaurralde y dejó establecido que seguirá la normativa 11/20 de la provincia, la cual indica que en caso de "ausencia o vacancia" en la jefatura de Gabinete deberá ser reemplazado por el actual ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López, otro hombre de confianza de Kicillof.