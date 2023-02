Olona arroja dudas sobre la fundación de Vox que preside Abascal y que ha recibido 4,5 millones del partido

La exdiputada Macarena Olona ha protagonizado este domingo el último programa de "Lo de Évole" en LaSexta, donde ha vertido duras acusaciones contra Vox y sus actuales dirigentes. En una extensa entrevista, en la que la Abogada del Estado ha dicho sentirse víctima de una "cacería" similar a la mostrada en la cinta 'American History X' - donde el protagonista sufre duras represalias por abandonar una organización neonazi - Olona también ha arrojado dudas sobre el trasvase de más de 4,5 millones de euros que Vox ha hecho a la fundación Disenso, que preside Santiago Abascal.

Disenso es presentado por Vox como un 'think thank' de análisis y debate de asuntos de actualidad desde el que hacer frente "al consenso progre", según explicó en su momento el portavoz de su Comité de Acción Política, Jorge Buxadé. Abascal preside a título personal esta fundación y, aunque se fuera del partido, seguiría liderándola. "Según los estatutos, que no están accesibles en la página web de la fundación, Abascal podría ser destituido como presidente de Vox y su sucesor no tendría forma de relevarlo al frente de Disenso si él no dimitiera", señalaba este sábado El País.

La creación de esta fundación y su difusa financiación es uno de los motivos que llevaron a Olona a dejar Vox, según su testimonio ante Jordi Évole. "El Vox de hoy no es el Vox de marzo de 2019. Ni a nivel ideológico ni a nivel empresa. Es decir, las estructuras que se han creado en torno a Vox. En 2019 no existían fundaciones o todo un entramado mercantil-societario en torno a Vox. Hoy, sí. Todos los partidos tienen fundaciones, pero yo como española reclamo transparencia, en general, en todas las fundaciones", empieza explicando Olona.

La exdiputada señala que la Fundación Disenso se crea en 2020 "y yo la primera vez que tengo conocimiento de algo relacionado con sus cuentas es en marzo o abril del año pasado". "Ahora se habla de una subvención otorgada de manera directa del partido de dos millones de euros y se hace constar que ya hubo otra de dos millones y medio de euros. ¿Hacia dónde ha ido ese dinero?", se pregunta Olona.

Por este motivo, y para que haya "total transparencia", la exdiputada reta a que el partido presente "el modelo 347 de la Agencia Tributaria". ¿Por qué? "Porque es la declaración que te permite conocer qué se esconde en la partida 'otros gastos y servicios exteriores'; es decir, la partida que registra los pagos que haces a supuestos profesionales independientes, y que en el ámbito privado llamamos 'las cuentas de putas y varios'. Ahí se suelen esconder las maldades", asegura.

El modelo 347 es una declaración informativa anual que debe presentarse ante la Agencia Tributaria en febrero de cada año para informar a Hacienda de las operaciones con terceras personas cuando el importe facturado sea superior a los 3.005,06 euros. Évole se queda extrañado y pregunta a Olona si pide esos datos porque tiene indicios de presuntas irregularidades. Ella se limita a contestar: "Yo tengo las preguntas correctas".

¿Ilegalización de Vox?

En la misma entrevista, Olona también deja entrever la falta de democracia interna en el partido y expone el caso de dos diputados de Murcia que fueron expulsados después de que quitaran de la titularidad de las cuentas bancarias del grupo murciano a Javier Ortega Smith. "Fueron a juicio y ganaron porque quedó acreditado que actuaron conforme a la ley cuando se negaron a que el partido interviniese las cuentas del grupo parlamentario", explica Olona.

Évole le pregunta entonces si está insinuando comportamientos irregulares en cuanto al uso del dinero público de Vox. Ella responde: "Yo no digo que no se pueda activar un proceso que pueda llevar a la ilegalización de Vox con la ley en la mano, pero yo no voy a abonar ese terreno. ¿Quién soy yo para destruir la esperanza de miles de españoles?".