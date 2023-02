Vox, preocupado por el "alarmante aumento" de homosexuales y transexuales en España

La diputada de Vox, María de la Cabeza Ruiz Solás, ha mostrado este jueves en el Congreso de los Diputados su preocupación por el "alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad" en España en los últimos años.

En el último debate sobre la ley trans, finalmente aprobada por el Congreso, la dirigente ha hecho esta afirmación "con datos en la mano" - que no ha mostrado - y ha considerado que ese incremento "está directamente relacionado con el adoctrinamiento" que el Gobierno "somete a los menores" en nuestro país. "Decir que se les está dirigiendo a ser lo que igual no son ni quieren ser, no es odiar", ha añadido.

Pese a que la ley trans ha sido finalmente aprobada por mayoría absoluta en la Cámara Baja, en Vox no dan por perdido el debate. "No mientras mi partido tenga representación en esta cámara y los millones de españoles a los que representa sigan teniendo la valentía de plantar cara a sus delirios", ha dicho la diputada.

Según su opinión, su formación no se opone al reconocimiento de ningún derecho, pero sí a los deseos de un colectivo. "Ustedes quieren que el Estado les garantice deseos porque los derechos ya los tienen. Los deseos, por comprensibles que sean, no son derechos. Y el Estado no tiene ni la capacidad ni la obligación de garantizarlos", ha señalado.

Pese a hablar del "alarmante aumento" de homosexuales y transexuales, Vox se siente víctima del "odio" que los partidos de izquierda intentan ejercer contra la formación a través de colectivos como el LGTBIQ+. "Ustedes dicen que nosotros les odiamos. Pero si nosotros tenemos en nuestras familias y amigos personas de este colectivo, ¿de verdad piensan que les deseamos el mal? Alimentan el odio entre nosotros. Porque son ustedes los que piensan que opinar diferente es odiar", ha razonado.

Finalmente, Ruiz Solás ha dicho que se oponen a la ley trans porque es una "mala" norma que no va acabar "con la discriminación o con el sufrimiento de las personas trans". "No traerá más derechos y destrozará para siempre la vida de muchas personas", ha explicado. Y, por último, ha advertido: "No sólo no apoyaremos esta ley sino que, si Dios quiere, la derogaremos muy pronto. Porque sólo con Vox hay esperanza".