Vox pidió casi seis años de prisión a un tuitero por escribir “Monasterio y Abascal, colgados del Puente de Vallecas”

Europa Press via Getty Images

El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró este domingo en una entrevista en Argentina que el pueblo español "querrá colgar de los pies" a Pedro Sánchez. Una agresiva expresión, una más procedente de la extrema derecha, que ha provocado la condena unánime del PSOE y que el PP también ha lamentado este lunes a través de su líder, Alberto Núñez Feijóo. "Van en la línea de lo que hace Sánchez: construir un muro que divida a las dos España. Parece que a Vox le interesa seguir construyendo ese muro. Esta es la estrategia diseñada por Sánchez y que a Abascal le viene bien", ha dicho este lunes el presidente del PP sobre las palabras de su socio de gobierno en diferentes CC.AA.

En una entrevista para un diario argentino con motivo de su presencia en la toma de posesión como presidente de Javier Milei, Abascal dijo exactamente que "Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa" "Un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados y que tienen escrúpulos porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales", señalaba en Clarín.

Además, el líder de Vox añadía: "Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado que el pueblo querrá que querrá colgarlo de los pies".

Las duras palabras de Vox llaman mucho más la atención cuando desde este partido se solicitó hace un mes hasta cárcel por unas declaraciones similares hechas por un usuario de Twitter. Concretamente, han pedido casi seis años de cárcel a un tuitero por escribir “Monasterio y Abascal colgados del Puente de Vallecas” en la red social poco antes de un mitin del partido en el barrio en las elecciones madrileñas de 2021. El mensaje venía acompañado de una fotografía del cadáver del dictador italiano Benito Mussolini, colgado de una viga en Milán tras ser fusilado por partisanos comunistas. El usuario acabó borrando el mensaje días después.

La Fiscalía, por el contrario, ha rechazado presentar acusación contra él y defiende que, como mucho, podría ser acusado de un delito leve de amenazas. Sin embargo, la abogada de Vox ha pedido un total de cinco años y nueve meses de presidio para él, además de una indemnización de 10.000 euros, por un delito de odio y otro de amenazas. Incluso, los de Vox han solicitado en este caso que se expulse al acusado de España mientras cumple la teórica condena que se le impondría. Algo imposible dado que el ciudadano tiene nacionalidad española.