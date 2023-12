Feijóo condena las palabras de Abascal sobre Sánchez, pero acusa a su vez a Óscar Puente de no tener educación

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al ministro de Transportes, Óscar Puente, de no tener "los criterios mínimos de educación" después de que el dirigente vallisoletano haya bloqueado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en X (antes Twitter) y se haya cruzado mensajes críticos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras los últimos descarrilamientos en los trenes de Cercanías de Madrid.

En una entrevista en el programa "La mirada crítica" de Telecinco, Feijóo ha dicho que "este tipo de juegos e infantiladas bloqueando en Twitter son ridículos". "El problema es que están descarrilando cercanías en Madrid, hay más impuntualidad en el servicio, hay obras ferroviarias paradas en el conjunto de España, no tenemos trenes suficientes... Y, mientras esto pasa, perdemos el tiempo insultando desde un ministerio. Hay personas que no están a la altura de la responsabilidad política que deberían ejercer", ha señalado el líder de la oposición sobre el ministro de Transportes, que sólo lleva dos semanas en el cargo.

Las críticas palabras de Feijóo contra Óscar Puente se producen después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, señalara ayer en una entrevista en Argentina que "el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez". Ante estas declaraciones de su socio de gobierno en diferentes CC.AA., el presidente del PP ha reiterado su condena y ha señalado que estás palabras "van en la línea también de lo que hace Sánchez: construir un muro que divida a las dos España". "Parece que a Vox le interesa seguir construyendo ese muro. Esta es la estrategia diseñada por Sánchez y que a Abascal le viene bien", ha señalado.

Una vez más, Feijóo ha aprovechado esta entrevista en Telecinco para atacar la ley de amnistía, que mañana iniciará su trámite en el Congreso. Para el líder del PP, la norma que beneficiará a los implicados en el procés "es el primer pago por la compra de la investidura y es un gran fraude democrático". "La amnistía es corrupción política, porque es conseguir los gobiernos de España a cambio de impunidad judicial. Y deteriora las instituciones porque evita una alternancia política. Aquel que acepta la corrupción, comete corrupción", ha señalado.

Feijóo ha confirmado que tomará la voz por el PP en el debate que arrancará mañana en el Congreso "porque es la ley que más ha menoscabado la Constitución en los 45 años y porque esconderme sería cobarde" "Será un honor ejercer mi responsabilidad", ha añadido.

Sobre la hipotética reunión con Sánchez antes de que acabe el año, el gallego ha dicho que aún no ha recibido ninguna convocatoria. "La forma es la garantía de las cosas y me da la sensación de que Sánchez intenta homologar las reuniones clandestinas en Suiza con mediadores internacionales con este encuentro. No obstante, si me cita acudiré porque tengo respeto a la presidencia del Gobierno. Pero iré para hablar de España, no de los asuntos que le interesen a él", ha advertido.

Y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), uno de los asuntos que seguro estarán sobre la mesa de dicha reunión, Feijóo ha señalado que el PP busca "profundizar en la independencia judicial". "Viendo los antecedentes de los nombramientos de Sánchez para el Constitucional, la Fiscalía General o ahora la agencia EFE, estamos harto que desde el Gobierno se invadan las instituciones del Estado", ha concluido.