La Xunta tendrá dirección de Asuntos Constitucionales, tras 14 años sin reclamar competencias

El presidente gallego en funciones, Alfonso Rueda, ha pronunciado este martes su discurso de investidura previo a la votación en la que reeditará, salvo un error mayúsculo de una mayoría absoluta popular, la presidencia de la Xunta de Galicia. En esa alocución, el también líder del PPdeG ha desvelado que creará una nueva dirección xeral que recibirá el nombre de Asuntos Constitucionales.

Rueda ha explicado que el objetivo de este nuevo organismo de la Administración gallega estará "encargada especialmente de coordinar la defensa de la legislación gallega ante el Estado". En sintonía con el discurso y argumentario contra el Gobierno central que viene defendiendo la Xunta, el mandatario autonómico en funciones ha subrayado que su intención es defender a Galicia ante cualquier desigualdad que pueda ser impuesta desde administraciones externas.

Rueda también ha apuntado a la misma diana en su discurso de investidura en el que anunció la creación de esta nueva dirección xeral. Denunció la "falta de compromiso" del Gobierno central con Galicia y adelantó que solicitará una reunión con el presidente Sánchez.

Con todo, cabe recordar que durante los últimos 14 años en los que el Partido Popular ha gobernado Galicia -primero con Feijóo y tras su marcha a Madrid con él- no ha reclamado ni una sola transferencia de competencias al Estado. En ese tiempo, comunidades históricas como Catalunya o Euskadi han logrado 11 y 26, respectivamente. Otras, como Andalucía, han obtenido 14. Cuanto menos, llama la atención la creación de un organismo de ese corte tras este pasado de inacción a la hora de reclamar competencias ya reconocidas en el Estatuto de Galicia, con desarrollo constitucional.

Una dirección xeral integrada en Presidencia en plena batalla por el litoral

Según ha adelantado Rueda, la nueva Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais estará integrada en Presidencia. Es decir, será de competencia del propio presidente gallego. También estará amparada por la Asesoría Xurídica de la Xunta. Se trata de una apuesta que llega en un contexto especialmente significativo, puesto que Rueda estrena su primer Gobierno sin 'herencias recibidas' de Feijóo y tras revalidar la serie de mayorías absolutas populares siendo él el cabeza de lista.

Además, la creación de este organismo también coincide con la pugna abierta con Madrid por la gestión del litoral -el Constitucional ha llegado a suspender dos artículos de una norma gallega estimando el recurso del Gobierno por invasión de competencias-, pero también por la ley de vivienda o por cuestiones de menor peso, como es el caso de la normativa que obliga a censar los gallineros de autoconsumo. Todo ello con la ofensiva de las comunidades autónomas gobernadas por el PP contra la propuesta de ley de amnistía, de fondo.

Hubo un momento especialmente relevante en medio de una serie de cuestiones y demandas que planteó Rueda a la hora de defender esa nueva dirección xeral de Asuntos Constitucionais. "Hay proyectos viables y solventes y que cumplen los requisitos en Galicia", señaló, en lo que apuntaba a una referencia velada al proyecto de Altri para montar una macropapelera en Palas de Rei. Prometió eso sí que aquellas propuestas que no cumplan con la normativa medioambiental no saldrán "bajo ningún concepto". De momento, el Gobierno central no se ha opuesto a esa iniciativa empresarial que está teniendo una gran contestación social.

Otros cambios: más "peso" a Ciencia y Política Lingüística

La de la nueva dirección xeral no parece el único intento de Rueda por marcar diferencias con anteriores Ejecutivos de Feijóo -Rueda remarcó en su discurso que "sintió suyos" todos los Gobiernos de la Xunta anteriores, pero ahora toca hacer cambios-. También ha realizado una apuesta fuerte por la Ciencia, un flanco en el que BNG había apretado en campaña proponiendo un pacto para incrementar la inversión en I+D+i hasta el 3% del PIB gallego.

Concretamente, Rueda ha anunciado que las competencias de investigación científica, pasarán de estar en la Consellería de Economía, pasarán a centralizarse en la de Educación. "Impulsaremos la I+D+i con sello gallego desde un único departamento, el mismo con competencias sobre las universidades y centros singulares de investigación", ha prometido, indicando también que las competencias de Emigración pasarán a estar en la misma también en Emprego con el fin de mejorar la vinculación entre el retorno -de la diáspora-, el emprendimiento y el mercado laboral.

En cuanto a la materia de protección del idioma, ha deslizado que Cultura y Política Lingüística ganarán "peso". Actualmente el área de Política Lingüística cuenta con el rango de una secretaría xeral a cargo de Valentín González -una figura respetada en este ámbito- y ya suenan con fuerza las quinielas de una hipotética división de la Consellería de Cultura para reforzar el área lingüística. También se la casualidad de que el Bloque había propuesto en campaña otro pacto general, pero por la defensa del galego.