Le dicen que el gallego es "un dialecto para llamar a las vacas" y ella se corona con su respuesta

La usuaria de TikTok @patriiotero se ha coronado en esa red social con su respuesta a un usuario que le criticó por hablar en gallego, un idioma que, según dijo, "es un dialecto para llamar a las vacas".

"Tu dialecto en Suiza te sirve más por la cantidad de vacas que hay, porque vuestro dialecto sólo lo utilizáis para llamar a las vacas", le dijo esa persona.

"Este está soltando cada joyita que es digna de enmarcar", empieza diciendo la usuaria antes de añadir: "Ojalá poder comunicarme en gallego con vacas, con perros, con burros... bueno, aunque ahora que lo pienso con algún que otro burro sí que me estoy comunicando".

"A mí me gustaría que explicaras por qué tienes tanto odio a toda persona que se expresa en una lengua cooficial. Pero con argumentos sólidos, no con esas excusas de mierda como: es que el gallego no sirve para nada, el gallego solo se habla en el monte, el gallego es un español mal hablado", prosigue.

"Porque, claro, después están la lenguas extranjeras, rollo inglés o francés, y ahí nadie dice ni mu. Todo lo contrario, hasta las ensalzan. ¿Entonces ensalzamos las lenguas de fuera mientras tiramos piedras a las propias o cómo va la cosa?", acaba preguntando la autora del vídeo.

En los comentarios, numerosos usuarios han salido en defensa de la usuaria. Por ejemplo, una persona señala: "Yo vivo en Suiza y hablo en gallego con muchísima gente".

Y otro: "Y dale con el dialecto, el castellano también es un dialecto, ¿no? Dialecto del latín".