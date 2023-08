Yolanda Díaz asegura que ella misma habla "al máximo nivel" con Junts para la investidura

La vicepresidenta del gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que ella misma está negociando "al máximo nivel" con Junts para lograr un acuerdo para la Mesa del Congreso, para el cual es optimista, y para la investidura que dé vía libre a la conformación de un nuevo gobierno progresista en España.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión del grupo parlamentario de Sumar, Díaz ha defendido "discreción" en las conversaciones entre las formaciones como la "mejor herramienta para que las cosas vayan bien", pero ha desvelado que tanto ella como el exdiputado de En Comú Podem Jaume Asens, negocian con Junts y otras formaciones políticas. "Conozco muy bien la lógica de las negociaciones y, por tanto, creo que estamos en los últimos tiempos de una negociación", ha indicado.

Ya dentro de la sala Prim del Congreso, junto a los otros 30 diputados de Sumar, Díaz ha comentado en diferentes ocasiones en que su formación representa a la España "diversa y plurinacional" y que llevará a cabo propuestas que vayan en esa dirección. Una de ellas será pedir que las lenguas cooficiales puedan ser usadas en el Congreso, tal como avanzó su formación hace unos días. "No fue una ocurrencia de campaña y queremos cumplir con este compromiso. Si hay que modificar el reglamento de la Cámara, pues faltaría más", ha dicho.

La vicepresidenta en funciones ha subrayado que los partidos de izquierda son los únicos que pueden negociar con las fuerzas nacionalistas e independentistas "porque el PP no está dispuesto a resolver la crisis territorial" y Sumar, por el contrario, apuesta por un cambio de modelo. "Todo no puede pasar por Madrid. Y esto no tiene nada que ver con las correlaciones de fuerzas, sino en la convicción del país que queremos", ha dicho. Para Cataluña, específicamente, pide resolver "el conflicto político" con "más democracia". "Y con la democracia va el diálogo", ha avanzado sin dar más detalles.

Por último, Díaz ha pedido a sus diputados "trabajar para prevenir y erradicar la violencia machista" después de un verano dramático en el número de casos registrados. "La extrema derecha ataca al feminismo porque sabe que es el movimiento emancipador, transformador y revolucionario. Saben muy bien lo que representa para la democracia avanzar en la igualdad", ha dicho.

Según ella, los resultados del 23-J evidencian que la ciudadanía quiere continuar por la senda de la transformación progresista. "Quiere más derechos sociales, más derechos laborales, más igualdad, más lucha contra la emergencia climática. Y la aportación que hará Sumar en el gobierno de España tiene que cumplir con ese mandato", ha concluido.