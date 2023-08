Sánchez pide al PP no "presionar" al rey ni hacer "cábalas mágicas" y da por hecho su investidura

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha intervenido en el Congreso de los Diputados ante todos los parlamentarios de su partido, tanto diputados como senadores, a los que ha agradecido su trabajo, ha dado la enhorabuena por ser elegidos y ha dejado claro que confía en ser investido como jefe del Ejecutivo.

En su discurso, Sánchez ha pedido al PP que decida "a qué derecha europea se quiere parecer" y que entienda "el sistema parlamentario" español "aceptando algo tan básico como que gobierna quien tiene más votos".

"Vamos a pedir a quienes presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de la Constitución", ha dicho Sánchez en referencia a las críticas constantes del PP a que quiera ser investido pese a no haber ganado las elecciones y ser tildado de "perdedor" por parte del partido de Alberto Núñez Feijóo.

"Esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni de cábalas mágicas. Es la hora de la democracia parlamentaria", ha dicho Sánchez.

Tirando de su habitual ironía, Sánchez ha asegurado que las últimas semanas han revelado "la incapacidad del PP de sumar mayorías más allá de la ultraderecha". "Culpabilizan al resto de fuerzas de no darles el Gobierno que no consiguieron en las urnas".

"Se muestran quejosos", ha proseguido, provocando las risas de los presentes, "de que no les hemos felicitado por su resultado electoral". "En fin, nuestro partido no ha puesto en duda nunca ni la limpieza ni el desarrollo de las elecciones democráticas. Si hay que hacerlo, les felicitamos por sus resultados, también nosotros nos felicitamos por nuestros resultados, así estamos todos contentos y todos felices. Esperamos que, cuando haya un Gobierno socialista, no cuestionen la legitimidad de ese gobierno como llevan cinco años haciendo".

Sánchez ha asegurado que las elecciones del 23 de julio mostraron "el fracaso rotundo e inequívoco de quienes sólo tienen como propuesta la involución". "El 23J, el proyecto derogatorio, la propuesta destructiva de PP y Vox, fracasó en las urnas", ha agregado.

A juicio del líder socialista, la derecha y la ultraderecha "pidieron una mayoría para retroceder y no la obtuvieron, ni en escaños ni muchísimo menos en votos". "¿Qué ha dicho la ciudadanía en las urnas?", se ha preguntado Sánchez, "con toda claridad, que en lugar de derogar, quiere consolidar los avances alcanzados".

Sánchez cree que el PP tiene "la incapacidad para asumir la realidad política y territorial de España" y que "desde las elecciones, está en un estado de shock". "Han sido víctimas de su propia propaganda y han comprobado que se pueden amañar muchas encuestas, pero que el voto no se puede amañar. Querían un plebiscito y lo tuvieron: perdieron el 23 de julio".

Guiño al nacionalismo

El dirigente socialista y presidente en funciones se ha mostrado confiado en ser investido, aunque todavía no cuenta con los apoyos —que se conozca— necesarios para ello.

Por si acaso, ha lanzado un guiño a los partidos nacionalistas, a los que necesita para ser de nuevo presidente. Por ello, se ha comprometido a impulsar las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en las instituciones europeas durante la presidencia de turno de la UE, que ahora recae en España hasta final de año.