Yolanda Díaz exige a Feijóo que ejerza "de líder democrático" y condene la violencia 

Las manifestaciones convocadas por la ultraderecha ante las sedes del PSOE para protestar contra la ley de amnistía este martes, a la que, en el caso de Madrid, ha convocado alrededor de 7.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se ha cerrado con disturbios en la calle Ferraz, cargas policiales, 4 detenidos y 12 heridos.

Las cargas policiales se han iniciado hacia las 22:00 horas, después de que la tensión hubiera crecido en los minutos previos con el lanzamiento de petardos a los agentes, a los que también han intentado tirar las vallas de seguridad. Además, los manifestantes han provocado numerosos destrozos en el mobiliario urbano.

Las primeras reacciones a los disturbios en la sede del PSOE han llegado cuando el entorno de la calle Ferraz ha recuperado la calma, después de desalojar a los protestantes. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sido el primero en responder a las protestas. En un mensaje publicado en 'X', ha cargado contra los que apoyan "el asedio" a sedes de su partido, en una clara referencia a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Precisamente, el líder de los populares ha publicado, también en 'X', un mensaje sobre las protestas callejeras y los disturbios en Ferraz. Sin condenarlos, Núñez Feijóo ha responsabilizado directamente a Pedro Sánchez de provocarlos. "El malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez, pero las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios", ha escrito en su mensaje.

Yolanda Díaz pide a Feijóo que condene la violencia

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, así como otros cargos socialistas ha reprochado a Núñez Feijó que se ponga de perfil en la noche con mayor tensión en la concentración de Ferraz contra la ley de amnistía.

La también ministra de Trabajo, ha exigido al líder del Partido Popular que ejerza "de líder democrático de la oposición" y condene la violencia "inaceptable" que "estamos viendo en las calles de Madrid", ha escrito Yolanda Díaz en un mensaje de 'X' en el que, además, asegura que los resultados del 23J dibujaron "un futuro de convivencia y progreso social" que, ha añadido, "lo haremos realidad frente a los que solo saben agitar el odio y el miedo".

Junto a Yolanda Díaz, otros líderes socialistas han reprochado la actitud del líder de la oposición ante los actos violentos que se han vivido ante la sede de Ferraz este martes y ayer lunes.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha criticado a Núñez Feijóo por ir de "moderado" y haber acabado "devorado por la ultraderecha extrema a la que ni ha sabido ni ha querido hacer frente y ahora no puede controlar". "Todo por no aceptar que no fue capaz de conseguir la mayoría suficiente para gobernar. Sr. Feijóo, la democracia le queda grande", ha dicho en redes sociales.

El senador del PSOE y expresidente del Senado, Ander Gil, ha criticado también el silencio del líder de los populares porque, a su juicio, "no puede permanecer callado ante los ataques a la policía, la sede del PSOE y las casas del pueblo". "Son un ataque a la democracia. Su silencio es de una irresponsabilidad gravísima", ha indicado en las redes sociales.

Ione Belarra: "Están rabiosos y van con todo"

La ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos también ha publicado un mensaje en las redes sociales sobre las protestas convocadas por la ultraderecha ante las sedes del PSOE en España y que, en el caso de Madrid, se han saldado con disturbios y varios detenidos.

"La derecha se veía entrando por la puerta de la Moncloa. Están rabiosos y van con todo desde sus brazos judicial, político y mediático. No respetan la democracia. Sólo les vamos a frenar con derechos, mucha valentía y aunando todas las fuerzas. Ojalá se entienda pronto.", ha escrito en su cuenta de 'X'.