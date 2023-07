Yolanda Díaz responde a las declaraciones de Belarra: lo hace con este rotundo dato 

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, ha respondido este martes en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta a la secretaria general de Podemos y número cinco de la lista de Sumar, Ione Belarra, que este lunes cargó contra los resultados del movimiento liderado por Díaz.

Belarra señaló que Sumar había logrado 700.000 votos "y muchos escaños" menos "respecto al peor resultado de Unidas Podemos". "La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente", criticó la líder de Podemos en un vídeo grabado que compartió en sus redes.

Tras ver el vídeo durante la entrevista que le ha hecho Antonio García Ferreras, Díaz no se ha mordido la lengua a la hora de contestar: "Yo lo único que le digo es que el último proceso electoral, Unidas Podemos obtuvo un millón de votos. Esto es lo único que digo".

También ha contestado a la afirmación de Belarra sobre el feminismo:

"Los partidos son dueños de sus palabras. El feminismo es el movimiento emancipador más importante que tenemos desde hace demasiado tiempo. Hay muchas mujeres que llevan trabajando para ensanchar los derechos. No es de nadie. El feminismo de Sumar es del 99% y que no cae en las trampas que quiere la derecha y la extrema derecha, que es dividirnos. Y nos van a encontrar en Sumar con un feminismo a favor, que suma, que no va de guerra de sexos, como lo ha convertido la derecha en esta campaña".