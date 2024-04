Sánchez, sobre el proceso de regeneración democrática que no detalla: "Lo lidero, pero no lo monopolizo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que existe un problema en "las democracias" debido a los bulos y que, en España, asume "el compromiso de regenerar la democracia en nuestro país y garantizar que la política limpia prevalezca".

Lo ha hecho durante una entrevista en la Cadena SER en la que asegurado que ha estado "mal" estos días pensando "en abandonar una responsabilidad de mucho honor".

"Tras ver la respuesta de la ciudadanía, tenemos un problema en la democracia. Es un debate contemporáneo y asumo el compromiso de regenerar la democracia en nuestro país y garantizar que la política limpia prevalezca", aseguraba sin detallar en qué consiste esa regeneración democrática.

"Tenía en la cabeza expresar mis sentimientos. No informé ni a mi mujer y fue la primera que me dijo que no dimitiera. Le dije que necesitaba unos días para ver si tenía fuerzas para ver si podía luchar contra los bulos que está esparciendo la máquina del fango", ha explicado el presidente del Gobierno.

"A mi esposa y a mí nos atacan por liderar un proyecto progresista. La oposición ha renunciado a un debate de ideas", denunciaba asegurando que para la derecha es "el enemigo público número uno" donde se le acusa de querer "un cambio de régimen". "Como dijo Aznar: quién quiera hacer, que haga", denunciaba.

Así, explicaba que hay, sin detallar cuáles, "pseudomedios de comunicación que son digitales y webs que propagan ese fango, programas de televisión donde en tertulias van y contaminan ese debate y partidos que exigen responsabilidades a los señalados en esos bulos y asociaciones de ultraderecha que judicializan esos casos".

"Hoy acabamos de conocer los datos de crecimiento en nuestro país. 0,7% de crecimiento y 21 millones de personas trabajando (...) no se exige hablar de eso y se habla de lo que estos pseudomedios marcan", explica hablando de "liderar" pero no "monopolizar" esta regeneración democrática.

"No se puede pedir que en cinco días una persona solucione lo que está ocurriendo en todas las democracias. Dentro tenemos el caballo de troya", indicaba hablando de la estrategia global de desinformación apuntando a ejemplos en EEUU.

"Los ciudadanos tienen el derecho a tener información veraz. Si la información se confunde lo que es la verdad con la mentira, al adversario se le convierte en enemigo público número uno, se pervierte la democracia", denunciaba señalando que cree que este fin de semana muchos ciudadanos han podido empatizar al respecto.

Así, ha explicado que ha "sufrido lawfare" como se supo este fin de semana cuando se publicó que Villarejo espió a su familia en 2014. "Eso afortunadamente salió del Estado con la regeneración democrática que supuso la moción de censura. No puede haber guerra sucia", indicaba al respecto denunciando que el PP no ha pedido perdón.

Así, sobre el caso de su mujer ha insistido en que no hay caso y que "los propios demandantes dijeron que había información no contrastada y falsa y que tendrían que ser esos pseudomedios" los que lo dijeran: "Esto no va de mi, soy muy consciente de por qué me atacan. Aznar dijo quien pueda hacer que haga", insistía explicando que Feijóo insinuó este lunes que "España necesita un Gobierno democrático". Además, explicaba que no puede dar explicaciones sobre "acusaciones que no están probadas" poniendo como ejemplo que ayer el juez del caso Koldo rechazó por segunda vez que Begoña Gómez acudiera a declarar como testigo porque no tiene nada que ver.

Yo había pensado que no era tan grave", indicaba al respecto de las informaciones falsas, asegurando que no va a cambiar sus prioridades, pero que añadirá la "regeneración democrática" poniendo como ejemplo que hay una ley de publicidad institucional que hay que cumplir.

Además, ha explicado que lo hará "conforme a la legalidad democrática". "Nada de lo que dice el señor Feijóo de que quiero un cambio de régimen, una cuestión transversal y los medios de comunicación", explicaba.

Así, ha explicado que tiene que ser transversal, en positivo y que no se trate se señalar sino de "unir a mucha gente" incluyendo a políticos, jueces y medios de comunicación.

Preguntado por la renovación del CGPJ ha deslizado que si el PP no acepta la renovación antes de que acabe el mes, propondrán en el parlamento la forma de cambiar el sistema de elección.