Yolanda Díaz se reúne con Puigdemont en Bruselas

Nuevo giro de cara a las negociaciones con Junts para que decante la balanza a un lado y otro de los bloques con posibilidades de lograr la investidura. Según ha adelantado El Nacional.cat y ha confirmado El País, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha viajado a Bruselas para reunirse con el expresident de la Generalitat fugado tras el referéndum del 1-0 y máximo responsables de Junts, Carles Puigdemont.

Según han comunicado fuentes socialistas a dicho diario, Díaz mantendrá un encuentro con Puigdemont en la sede bruselense del Parlamento Europeo, pero no acude en calidad de integrante del Gobierno de coalición progresista en funciones, sino que lo hace como responsable de Sumar.

En esa línea, desde Moncloa han asegurado al mencionado periódico que fueron informados del viaje y reunión durante la noche de ayer y que no se ha pactado ni acordado el contenido de esta. De la misma forma, desde Moncloa no asumirán como propio cualquier eventual acuerdo o pacto que puedan concretar Sumar y Junts en el marco de recabar el imprescindible apoyo de los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.

Un momento clave para las negociaciones: Puigdemont se dispone a mostrar sus cartas

Cabe destacar que desde Sumar han venido manteniendo contactos con Junts durante el pasado mes con el objetivo de favorecer las negociaciones que el PSOE. Lo han hecho tanto desde la propia Díaz como del negociador de Sumar, Jaume Asens. Sin embargo, desde el PSOE han venido reiterando que son ellos los que lideran el proceso de negociación, una tarea que le ha sido encomendada al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños.

No es el único telón de fondo con el que aterrizará Yolanda Díaz en Bruselas, puesto que la semana pasada, Puigdemont aseguró que no había ninguna negociación en curso ni propuesta sobre la amnistía encima de la mesa, sino más bien, "diálogo" con algunas fuerzas. En ese mismo comunicado, el expresident aseguró que desvelaría esta semana las condiciones de Junts para apoyar o no una investidura.