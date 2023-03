Zapatero desvela cómo son sus encuentros con Aznar: cuenta de qué hablan y le da la risa

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ha estado este miércoles en Días de tele, el programa de RTVE liderado por la periodista Julia Otero que vio la luz hace apenas un mes, en el que hablaron, ente otras cosas, de algunos líderes políticos.

Durante la entrevista, le preguntaron por el tipo de conversaciones mantenidas con José María Aznar (PP), también expresidente del Gobierno, debido a que ambos comparten un hábito deportivo. De hecho, es posiblemente el único asunto que pueden abordar sin discusión alguna, al menos eso ha dado a entender.

"Creo que ha hablado usted de deporte con Aznar últimamente. Eso me ha dicho un pajarito", ha empezado Otero. Al instante, la cara de Zapatero lo decía todo. Antes de contestar, incluso, se le ha visto hacer un leve suspiro pensativo.

"Nos encontramos alguna vez en algún acto institucional. No son fáciles los encuentros con Aznar, como todo el mundo puede imaginar... Además, estuvimos cada uno en un lado compitiendo y tiene un carácter como la mayoría se imagina. Ya le hemos visto...", ha respondido el del PSOE.

A continuación, ha explicado que lo único que tienen en común ambos expresidentes es, precisamente, el deporte: "¿Y de qué hablamos? Pues como a él también le gusta correr, siempre hablamos de eso".

De hecho, ha admitido que, "la última vez" que coincidió con el popular en un acto, le dio un consejo que a día de hoy practica: "Creo que es la única vez que le he hecho caso. Le conté cuántos kilómetros corría y los días, y me dijo que lo hiciese alguno menos y con más intensidad. Y me va bien".

"Hay que escuchar a todo el mundo. Eso me parece muy importante", ha sentenciado entre risas el del PSOE. "Usted del diálogo y del talante hizo todo un libro de estilo de cómo estar en la política", ha añadido Otero para terminar esta parte de la conversación y proseguir con la entrevista.