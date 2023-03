Una diputada de Podemos replica a Joaquín Prat: "Igual es mucho pedir, pero al menos que no mientan"

Lucía Muñoz, candidata de Podemos a la Alcaldía de Palma y diputada de Unidas Podemos en el Congreso, ha respondido indignada a un momento que ha protagonizado Joaquín Prat en El Programa de Ana Rosa.

En ese momento, en el programa se estaba hablando de una noticia en El Mundo titulada: "Baleares estudia vetar a los extranjeros la compra de vivienda: 'Es una locura, no somos un problema".

"Idea de Unidas Podemos a la que se han sumado también los nacionalistas de Mes per Mallorca y el propio PSOE, que es la mayoría dentro del Gobierno autonómico. Claro, la comunidad extranjera está en vilo", ha asegurado Prat antes de dar paso a Hans Lenz, presidente de la Asociación Inmobiliaria Nacional e Internacional.

"Estamos asistiendo a un vaivén político que ha tenido varias aprobaciones parlamentarias en el que se estña intentando limitar la compra por parte de no residentes. Y en cuanto a no residentes tenemos claro que no solo afecta a extranjeros, sino cualquier peninsular estaría afectado por esta medida y no podría adquirir un inmbueble en las Islas Baleares, al igual que los baleares estarían limitados a vender vivienda a quien quisiera", aseguró Lenz.

"Si nuestras medidas no le gustan ni a El Mundo, ni a Ana Rosa ni al lobby inmobiliario es que vamos por buen camino", ha respondido Muñoz antes de añadir: "Igual es mucho pedirles pero por lo menos que no mientan. No es un veto a extranjeros, es limitar la compra a no residentes".