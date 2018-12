'¿Es natural el miedo a morir?'apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Fernando Albert, Médium & Sanador:

El miedo a morir es natural, pero se ha maximizado mucho artificialmente. Nuestra biología está preparada para vivir lo máximo posible. La mente luchará todo lo que pueda por un aliento adicional de aire, por un minuto más de vida. Por lo tanto, cuando llega la muerte, se puede sentir temor porque no es lo que nuestra biología quiere.

Tenemos planes para el futuro, familia, deseos y muchas cosas por la que se puede temer la muerte. Saber que siempre va a llegar, es suficiente para poder tener algo de miedo.

El hecho de que nadie puede asegurar al 100% qué hay al otro lado, puede dar cierto miedo. Personalmente, yo creo que en este caso, sólo sucede si temes a lo desconocido. Es la vida misma que nos enseña a no temer lo desconocido y explorar.

Y cómo no, por el tema de la religión. Por respeto no me voy a meter en detalles. Sin embargo, la religión puede ayudar a temer más la muerte (y supongo que el no temerla para aquellos muy religiosos y con la conciencia limpia.) Hoy en día, es complicado aceptar ciertas cosas de las religiones, pero la muerte va a llegar de todos modos y sigue habiendo esa incertidumbre.

La conciencia global nos afecta a todos. El pánico global a la muerte contribuye a esa percepción a nivel de conciencia mundial, por lo que hace más fácil el reincidir en ese miedo.

