Dale vida a tu cerebro

La longevidad de las personas ha aumentado mucho en el último siglo, sobre todo en Europa. Hay una importante probabilidad de que vivamos hasta cerca de los 100 años, y para ello necesitamos mantener un cerebro saludable que funcione bien.

A lo largo de mi experiencia profesional como divulgadora científica, me he dado cuenta de que las personas tienen mucho interés por conocer más sobre este órgano tan esencial, y sin embargo se conoce muy poco sobre cómo funciona, qué come, cómo envejece, cómo mantenerlo joven o cómo cuidarlo.

La neurociencia está destinada en las próximas décadas a convertirse en una disciplina de absoluta vanguardia

Desde mi punto de vista, una de las razones de que el acceso a la información sobre el cerebro sea escaso es debido a la complejidad de este órgano tan esencial. Otra importante, es que en general la neurociencia se divulga mal ya que los que trabajamos en investigar cómo funciona y envejece este órgano, como es mi caso, no llegamos a diseminar la información neurocientífica de una manera sencilla, amena y cercana, al alcance de todos.

Además, la neurociencia está destinada en las próximas décadas a convertirse en una disciplina de absoluta vanguardia. Temas tan en boga ahora como es la transferencia de memoria, cómo conseguir mejorar las capacidades memorísticas e intelectuales, etc. están empezando a ser de rabiosa actualidad.

Por todo ello, considero que es necesario informar al público general de una forma amena, sencilla y útil, para que dispongamos de buenas herramientas informativas en nuestras decisiones sobre las pautas de vida. Esas pautas afectan nuestras capacidades intelectuales y emocionales presentes y futuras. Por otra parte, saber más nos hace sin duda más libres, pero esa información tiene que estar contrastada por datos científicos que lo avalen. "Saber más y mejor".

Los desequilibrios del intestino pueden ser desencadenantes de enfermedades como el alzhéimer, el párkinson y el envejecimiento prematuro del cerebro

Éste ha sido uno de los objetivos principales que me han llevado a escribir el libro Dale vida a tu cerebro (RocaEditorial). En mi libro, se describen de manera genérica curiosidades y características de este órgano que pueden resultar realmente fascinantes. Se dedica una parte importante a conocer más de cerca de qué manera el intestino y los trillones de microorganismos que lo habitan son un pilar fundamental para que el cerebro desarrolle bien sus actividades. De hecho, cada vez hay más evidencias que demuestran que cuando hay fallos en los microorganismos intestinales se ve afectado tanto nuestro estado anímico, como cognitivo, nos afecta la calidad del sueño y nuestras capacidades mentales en general. Hasta el punto de que los desequilibrios del intestino pueden ser desencadenantes de enfermedades como el alzhéimer, el párkinson y el envejecimiento prematuro del cerebro.

Se proporciona al lector una exhaustiva información científica actual y reciente sobre cómo pueden afectar las dietas selectivas (paleo, vegana, mediterránea, occidental, el ayuno) a la actividad cerebral. Además, se facilitan muchas tablas de los nutrientes que el cerebro utiliza como ávido consumidor metabólico, y en qué alimentos encontrarlos. Como soy muy cocinitas, incluyo recetas de cocina "neurosaludables". Se trata de sugerencias culinarias al alcance de todos sin necesidad de ser "chef" o tener un presupuesto elevado para la cesta de la compra.

El ejercicio físico al aire libre, la abstracción, la espiritualidad o la actividad social son imprescindibles para mantener e incluso mejorar la memoria.

Por otra parte, se comentan aspectos tan importantes para la vida del cerebro como son las pautas de vida complementarias a una buena alimentación. Por ejemplo, el ejercicio físico en particular al aire libre es una pauta imprescindible para mantener e incluso mejorar la memoria. También la abstracción, la espiritualidad, la actividad social.

Soy fiel defensora del principio de que "Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria". Conseguir este principio en un órgano que determina nuestra calidad de vida presente y futura es una tarea personal. Con las herramientas adecuadas como este libro es más fácil alcanzar este objetivo. Desde mi conocimiento, no he visto otros libros que abarquen toda esta información actualizada y amplia con base neurocientífica como en "Dale vida a tu cerebro".

