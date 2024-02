16 gimnastas denuncian abusos de poder y maltrato a menores por parte del entrenador Pedro Mir

Hasta 16 gimnastas artísticas han denunciado al entrenador Pedro Mir como autor de delitos de abuso de poder y maltrato en el Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Baleares, CTEIB, en Palma de Mallorca, según informó El País a primera hora de la mañana de este sábado.

La historia se remonta al año 2020, cuando varias de las entrenadas por Mir denunciaron que se las maltrataba física y psicológicamente, argumentando que el entrenador las obligaba a competir aún estando de baja de forma sistemática y en numerosas ocasiones haciendo caso omiso a las indicaciones de los médicos.

A raíz de estas declaraciones se ordenó una investigación que culminó en el año 2022, cuando cuatro médicos y cinco fisioterapeutas le acusaron en bloque por llevar a cabo estas prácticas, y lo pusieron en conocimiento de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno balear. Y no fueron las únicas, ya que un año antes en 2021, otras tres profesionales denunciaron una "violencia estructural y sistémica" por parte de Mir.

El País ha podido acceder al testimonio de cuatro de estas denunciantes, que afirman que esta forma de actuar por parte de Mir era conocida por todos los que han estado entrenando en el centro peo que nadie se atrevía a decir nada "por miedo", llegando a decir que en alguna ocasión golpeó a alguna chica durante un entrenamiento.

Ante estas acusaciones, la Fiscalía de Menores de Baleares llevó el caso a la consejería, que archivó el caso en mayo de 2022 al no encontrar delitos que se le pudieran achacar a Mir, aunque solicitó al Gobierno de las islas a que estudiaran posibles medidas disciplinarias y administrativas contra Mir que, finalmente fueron desestimadas.

Si volvemos al informe que elaboraron los nueve profesionales en 2022, las acusaciones son claras y manifiestas: "Pedro Mir Homar ha ejercido sistemáticamente abuso de poder y ha atentado sistemáticamente contra la salud de deportistas haciendo caso omiso en multitud de ocasiones al criterio de los profesionales sanitarios del centro médico, vulnerando los derechos de dichos deportistas como pacientes".

"Lesiones de seis meses se convertían en lesiones de dos meses y medio" Gimnasta denunciante, a El País

En el escrito también apuntan a lo ocurrido en 2020, cuando en una reunión entre los profesionales, se afirmó que el centro de élite "buscaría un abogado para derivar el caso a la Fiscalía de Menores por considerarlo un maltrato infantil continuado".

Por su parte, y aunque han sido muy pocas las gimnastas que se han atrevido a declarar -desde el anonimato-, estas sostienen que hubo "abuso de poder, maltrato físico y psicológico constante", como ejemplo de ello, aseguran que los "tiempos de baja de seis meses después de cirugías importantes que se convertían en dos y medio". Todo esto lo acompañan de lo que consideran un "machaque normalizado", y que era muy habitual ver a MIr profiriendo insultos y llevando a cabo vejaciones contra las chicas.

Según denuncian, era muy común que les dijera expresiones como "Gordas" o "Se te está poniendo el culo como el de tu madre", hasta el punto de que una de ellas atestigua haber visto a una compañera metiéndose los dedos para vomitar la comida ingerida, ya que afirman que "te premiaban si adelgazabas"

Ante estas graves acusaciones, Pedro Mir se muestra seguro y afirma ser inocente. "El alto nivel es muy exigente y siempre puede haber cositas, interpretaciones, etc", afirma. Y va más allá, al asegurar que esto "no entra dentro de las cosas que están buscando de abusos", y sostiene que lo único que hay es "una denuncia, si lo quiere llamar así, más bien un informe emitido por un médico buscando la firma de otros profesionales que no ha ido a ninguna parte porque no tenía sostén, no definía claramente lo que yo estaba haciendo. Ceo que un médico impulsado por los fisioterapeutas quiso meter mierda contra mí y le cayó encima a él", asevera.