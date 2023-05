El acertijo del hombre del bar con su solución

Los acertijos siempre están en la boca de muchos. Nunca pasan de moda y, con el mayor uso de las redes sociales, muchos son los que se hacen virales por la dificultad que entrañan.

Uno de ellos es el acertijo del hombre del bar, un juego de lógica que pocos son los que lo adivinan dada su dificultad. En él se plantea lo siguiente:

Un hombre entra un bar y le pide un vaso de agua al camarero.

El camarero se arrodilla, saca una pistola y apunta a este hombre.

El hombre dice "gracias" y se va.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué le da las gracias?

La solución es...

La solución era complicada, si no has dado con la respuesta correcta no te preocupes. A nosotros también nos ha costado. Y es que lo que le pasa al hombre es que tiene hipo. El camarero lo asusta y, a pesar de la drástico de la medida, el problema esfuma al instante. El hombre se lo agradece y se marcha.

También hay que tener en cuenta este detalle: pide un vaso de vaso. Y es que se popularizó que beber un vaso de agua del revés ayudaba a quitar el hipo.