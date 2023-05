Un agricultor hace saltar todas las alarmas con el mejor melón de España por la sequía

La sequía ha golpeado con fuerza a la agricultura española. En Villaconejos, como en otros muchos lugares de España, la tierra está hoy seca. Así lo ha mostrado José Carlos Velasco, agricultor en esta localidad madrileña en el programa La Sexta Columna.

"El año pasado en el mes de marzo en esta zona cayeron 80 litros y en abril 100. En este año han caído 11 litros entre los dos meses", ha asegurado Velasco en el programa. Para que crezcan melones como el típico de Villaconejos, José Carlos tendría que haberlos sembrado en abril, pero como explica, "aquí no se puede plantar nada".

El municipio madrileño, perteneciente a la Comarca de las Vegas, es una localidad fundamentalmente agrícola conocida por la calidad de sus melones. Esta fama, que se remonta a la época romana, ha llevado a que cuente con un Museo del Melón. El 12 de octubre, el día del Pilar y fiesta de la Hispanidad, se celebra además la fiesta del melón.

"Yo tengo 58 años, mi padre tendría que tener más de cien y siempre le he oído contar que nunca ha dejado de cosechar un cereal", ha dicho el agricultor. Este ha destacado que "si no se echa pronto agua en la vega" y pueden empezar a regar lo más fácil es que se pueda "encontrar un melón de otras comunidades, de otros países, pero de Villaconejos lo más probable es que no".

Joanna Ivars, responsable de meteorología de la Sexta, ha destacado que "todas estas frutas dependen de la disponibilidad que tenga el árbol o la planta". "Si la planta no tiene agua, las plantas son muy inteligentes, entonces pueden producir fruto pero en menor medida, más chiquito. Eso al final a nosotros lo que nos hará es encarecernos los precios a la hora de comprarlos para consumo humano", ha añadido.