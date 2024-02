Alba Sánchez, la científica granadina que vivirá durante dos semanas como si fuera en Marte

Alba Sánchez soñaba cuando era pequeña con ser astronauta y un día poder llegar al espacio. Se imaginaba protagonizando esa icónica escena de Neil Armstrong pisando la Luna en 1969, cuando todo el planeta fijo su atención en ese pequeño paso para el hombre, pero gran salto para la humanidad. Lo que ella no sabía en ese momento es que el futuro le iba a deparar la oportunidad poder vivir una simulación como si estuviera en Marte.

Esta joven artafeña (Granada) de 27 años, que está terminando su doctorado sobre la inmunoglobulina A y su impacto en los pacientes que sufren sinusitis crónica, ha sido seleccionada junto a otros siete estudiantes por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) para participar en el proyecto Mars UCLouvain. Con a esta misión, estos jóvenes científicos viajarán al desierto del estado de Utah (Estados Unidos) para vivir entre el 31 de marzo y el 14 de abril como si estuvieran en una misión espacial a Marte.

Convivirán en un espacio reducido incomunicados con el resto del mundo, en medio de un paraje similar al del Planeta Rojo, se alimentarán con comida liofilizada o deberán racionarse el agua. También sufrirán las temperaturas altas por el día y muy bajas por la noche típicas del desierto. Todo está simulado al detalle salvo la gravedad y la exposición a la radiación solar, dos aspectos imposibles de reproducir en la Tierra.

Durante este proyecto, que se están autofinanciando buscando patrocinadores que les ayuden, cada uno deberá desarrollar sobre el experimento científico por el que han sido elegidos. Sánchez, graduada en Biotecnología, se ocupará de investigar sobre cómo afecta esa simulación al sistema inmunitario.

"Como trabajo con el sistema inmunitario voy a tomar muestras de saliva antes, durante y después de la misión. También miraré parámetros del sistema inmunitario como la presencia de una célula u otra, marcadores inflamatorios, etc", explica Sánchez, que confiesa estar "muy ilusionada" por esta vivencia.

"Va a ser una experiencia muy bonita, pero estresante"

Sánchez no duda lo más mínimo y ante cualquier oportunidad en reconocer que ser astronauta era un sueño que tenía y que no había podido cumplir, así que en cuanto se enteró de este proyecto completó su solicitud y mandó todos los documentos que le pedían. Siempre tuvo claro que iba a ser seleccionada.

"Estaba tan obsesionada que en mi cabeza no entraba la posibilidad de que no me cogieran. Si no lo hubieran hecho me habría quedado en shock, así que cuando me lo dijeron me puse muy contenta. Fue increíble, una locura. Lo celebramos mucho en mi casa", afirma una Sánchez a la que se nota en cada palabra la ilusión de una niña pequeña.

Sin embargo, también es una experiencia que está ocupando todo su tiempo. "Estoy haciendo el doctorado, que no es fácil, y esto me ocupa prácticamente el 100% de mi tiempo libre. Es un proyecto que tiene muchas cosas que atender y en ese aspecto está siendo complicado en cuanto a que estoy bastante limitada en tiempo libre real", explica.

Alba Sánchez en un laboratorio. Alba Sánchez

Además de las reuniones semanales preparatorias que hace junto a los siete compañeros belgas con los que va a participar, Sánchez también tiene claro que esos 15 días en los que esté en Utah "van a ser muy estresantes porque es como si estuviéramos en una misión real y hay que seguir muchos protocolos".

Ya lleva asumido que una de las cosas que más va a sufrir va a ser la incomunicación con el exterior: "Al ser divulgadora soy una persona muy activa en redes y comparto mi día a día con familiares, amigos, etc. Además, no saber nada de mi familia esos días va a ser duro. Somos una piña y eso no sé cómo lo llevaré".

También teme que pueda temer un exceso de tiempo libre, aunque para solucionarlo se va a llevar un libro. "No he pensado la maleta, pero un libro va a ir 100% y algún objeto para tener presentes a mi familia y amigos también", comenta, que informa que el grupo de compañeros es muy bueno y que no cree que puedan tener problemas internos de convivencia.

Más de tres años acercando la ciencia a la gente

Durante los 15 días que durará el programa, esta andaluza, exjugadora de alto nivel de voleibol, tendrá una segunda función más allá de la investigación propia de su experimento científico: será la encargada de documentar todo lo que vivan.

Gracias a su excelente labor como divulgadora científica en redes sociales, cuenta con 40.000 seguidores en su cuenta de TikTok @inmunominuto, hará también la función de periodista. Reconoce que aunque no sabe cuál va a ser su futuro una vez termine el doctorado, sí que le gusta el tema de la divulgación científica.

"Yo empecé a divulgar a finales de 2020 porque escuchaba cada burrada a la hora de hablar de la pandemia y de los virus, mascarillas, vacunas, etc. Estaba todo el rato mandando audios y desmintiendo bulos a mis contactos más cercanos, así que al final me hice una cuenta en redes y empecé a subir los vídeos. Después fui enganchando temas y hasta hoy", relata, que se alegra que gracias a personas como ella la ciencia sea más accesible a la población general.

Ahora podrá contar nuevas experiencias, otro bloque científico que no conocía y, quién sabe si en unos años, estos son los primeros pasos espaciales de la primera española en pisar Marte, una misión que la NASA calcula que se podría intentar sobre 2040.

"Hay gente que se prepara durante años y yo no soy la persona más cualificada para ello, pero querer a mí me encantaría. Sería un hito y sería estar presente en un avance de la humanidad", subraya.

Hasta entonces, lo que seguro que hace, es "meterse en todos los fregados" y seguir siendo, tal y como ella misma se define, en "la reina del multitasking o de la multitarea".