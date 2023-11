Alegría renueva en Educación y suma Deportes y portavocía: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que mantiene el cargo en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha sumado este martes a sus responsabilidades la "media cartera" ministerial Miquel Iceta correspondiente a Deportes y "ninguna cartera, pero sí mucho trabajo" de parte de la exportavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

En el acto bañado por la emoción, Alegría ha renovado funciones y ha recogido los testigos de sus compañeros asegurando que ser ministra de Educación y Formación Profesional y ahora de Deportes "es lo mejor que me ha pasado en la vida tanto política como personalmente".

Su discurso ha estado centrado en resaltar la capacidad que tiene el Ministerio de Educación para englobar "una política transversal" y dar "oportunidades" a los que más lo necesitan "para mejorar la vida de la gente". La ministra ha puesto en valor "el orgullo" que supone trabajar e esas ayudas "viniendo de un pueblo de 400 habitantes y de una familia humilde".

Precisamente en esta misma línea, Pilar Alegría ha querido "saltarse el protocolo" para subrayar la importancia de la humildad recordando las primeras palabras que le lanzó por teléfono su madre cuando le contó que el presidente del Gobierno le había llamado para ser ministra: "Me dijo que hasta que no saliera Pedro Sánchez en la tele no se lo dijera a nadie por si el presidente se había equivocado (...) Son baños de realidad necesarios".

Por último, Alegría ha querido dejar claro que es "consciente" de que dirige un área en la que existen "47 millones de expertos". A ellos y a la comunidad educativa les ha garantizado un trabajo "desde el diálogo, el respeto y desde la búsqueda constante de acuerdos y consensos" a favor de "mejorar la educación", una idea que, ha dicho, todos comparten aunque "con ópticas distintas".

La ministra se ha comprometido así con la Educación resaltando que "un país que no apueste por la política más importante, difícilmente puede enfocar un futuro de alegría y esperanza para los que más lo necesitan".

El deporte "como unidad"

En relación con el Ministerio de Deportes que le ha traspasado Iceta, ha manifestado que es un "honor" formar así parte de un "fenómeno tan bonito e importante que es capaz de hacer vibrar a todo el país", como ocurrió con la victoria de la Selección Española de Fútbol en el último Mundial Femenino.

Asimismo, ha señalado que para ella el deporte "es unidad". Un concepto que ha cobrado importancia con el mensaje que la ministra ha querido lanzar poco después: "Lo digo además especialmente en estos momentos donde parece que algunos quieran llevarnos a sociedades cada vez más divididas", ha apostillado.