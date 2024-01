Amargan la bajada del Euribor

Jaturon Paraboot via Getty Images

Los pronósticos sobre que el Euribor haría bajar las hipotecas a mediados de año se adelantan. El Euríbor a 12 meses, índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, ha cerrado el año en el 3,679%, con lo que registra su mayor caída mensual desde febrero de 2009, según los datos recopilados por Europa Press.

Desde iAhorro señalan que se trata de "muy buenas noticias" para los hipotecados, puesto que tras más de un año de ascensos casi continuados, se confirma un cambio de tendencia a la baja del Euríbor.

El director de hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, actualmente no descarta que esta bajada no sea para mediados de año, sino que suceda antes.

“Si todo continúa como ahora, es probable que, entre febrero y marzo, quienes tengan que hacer sus revisiones anuales, empiecen a notar ya alguna que otra bajada en sus cuotas, por mínima que sea”, ha indicado Colombelli, según La Razón.

Además, el dato de diciembre supone volver a mínimos desde el pasado mes de marzo, cuando el Euríbor cerró en el 3,647%. Sin embargo, sigue por encima del nivel con el que terminó 2022 del 3,018%.

En su tasa diaria, el índice se ha colocado ya en el 3,513%, su nivel más bajo desde el pasado 27 de marzo, cuando se situó en el 3,469%.

"Este indicador, que desde que volvió a niveles positivos en abril de 2022 llegó a anotar subidas intermensuales de hasta un punto porcentual, ha roto a la baja este mes de diciembre la barrera del 4% que alcanzó hace seis meses, en junio, del 4,007%", señala el comparador hipotecario. Además, destaca que la caída intermensual, de más de tres décimas, es la más elevada en 14 años, desde febrero de 2009.

Eso sí, el portavoz de iAhorro admite que "esta bajada tan drástica en un solo mes ha pillado a todos por sorpresa". "Nos esperábamos caída, pero no tanta, sino alguna bajada que fuera poco a poco situando al Euríbor en este entorno del 3,5- 3,7%", aunque añade que "este ritmo a la baja no puede mantenerse en el tiempo y no podemos descartar todavía que pueda haber alguna otra subida, aunque sea mínima, para ir ajustando los niveles de este indicador en un entorno del 3%".

iAhorro indica que para que el Euríbor continúe bajando es "importante" que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca los tipos de interés oficiales, algo que "de momento no ha pasado".