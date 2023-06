Esta es la bandera que el socorrista debe mostrar si hay un tiburón en la playa

Los recientes 'avistamientos' de tiburones en las costas españolas han hecho que crezca la preocupación entre los turistas que ya tienen sus vacaciones reservadas. Aunque no es muy frecuente ver a estos animales acercándose a las playas, los socorristas tienen una forma de avisar a los bañistas para que no corran peligro.

La bandera que se utiliza en casos de avistamientos de tiburones en la costa es la roja. Cuando los socorristas la izan, automáticamente el baño en esa playa está prohibido. Además de para estos casos, también se utiliza cuando el agua no está en buenas condiciones, ya sea por contaminación, por fuerte oleaje o por otro tipo de circunstancias que sean peligrosas para los visitantes.

Los tipos de bandera que se pueden ver en las playas españolas. Antena 3 Noticias

Las otras banderas en las playas españolas

- Bandera verde: suele ser la más habitual en las costas españolas. Indica que todo en el mar está correcto y no hay peligros, y que los visitantes pueden bañarse con tranquilidad.

- Bandera amarilla: indica que el baño está permitido pero que habrá que tener cuidado. Esto puede ser porque haya olas de gran tamaño o corrientes. También puede darse el caso de que haya "resaca" en el mar.

- Bandera de cuadros blancos y negros: señala que es una zona en la que hay personas practicando surf, por lo que bañarse ahí es peligroso. Puede suponer un riesgo, tanto para los surfistas, como para los bañistas que reciban golpes de las tablas.

- Bandera blanca y azul: se utiliza para indicar zonas de buceo. Su función es que los bañistas no solo sepan que hay gente bajo el agua, sino que puede haber barcos por la zona que estén vigilando. Se utiliza para que otras embarcaciones no naveguen por el mismo sitio.

- Bandera azul: sirve para notificar a los bañistas que esa playa ha recibido un sello de calidad por ser una de las mejores de nuestro país. Es una distinción que se otorga cada año atendiendo a la limpieza de la arena y las aguas, a la accesibilidad o a los servicios e instalaciones que ofrece.

- Bandera blanca con medusas: como el propio dibujo indica, sirve para que los bañistas sepan que en esa zona hay medusas en el mar. No son peligrosas en la mayoría de las ocasiones, pero causan picaduras que no son del todo agradables. Así que mejor no bañarse cuando estén nadando cerca.

- Bandera amarilla con punto negro: señala la prohibición de barcos y tablas de surf en la zona.