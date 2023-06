La prensa británica advierte a su población de los “misteriosos tiburones” de España

Artículo en The Sun sobre los tiburones

Comienza el verano y España se prepara para el turismo en sus innumerables playas. Y entre todos, el británico es el más numeroso de todo el turismo extranjero. Por poner un ejemplo, hasta el mes de abril, España recibió 1.353.323 ciudadanos del Reino Unido, casi 300.000 más que alemanes (segundo país emisor de turistas a España).

Pero este año el Reino Unido advierte a sus ciudadanos del “misterioso caso” de los tiburones en las costas españolas. Y todo porque en estas ultimas semanas se han avistado varios en las costas españolas. “Misterio mientras los tiburones rondan en las zonas vacacionales y desconcierta a los científicos tras cuatro avistamientos en una semana”, titula el artículo en The Sun.

Artículo en The Sun The Sun

El periodista británico ha contactado con el director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida, Gavin Naylor, para intentar dar una explicación a los tiburones vistos en Mallorca, Menorca, Orihuela y la Isla de Arousa. Naylor hace una llamada a la calma y dice que estos avistamientos repentinos en tan corto espacio de tiempo pueden ser pasajeros y no volver a verse en tiempo, aunque reconoce que es un misterio para los científicos. “Se pueden ver zonas en diferentes partes del mundo que una zona comprendida entre cuatro o cinco millas se vean varias mordeduras de tiburón a lo largo de tres meses. Pero después no vuelve a suceder nada el año siguiente. Un año es en Long Island, al año siguiente en Hawái… Son picos que viene por oleadas. Por lo tanto, no significa que ese lugar se convertirá en una zona de fácil ingreso para los tiburones y por lo tanto peligrosa. ”.

Extraños avistamientos de tiburones azules

Lo que sí resulta raro para Naylor es ver tiburones azules tan cerca de la costa, como el que se vio en las costas gallegas y en Menorca. “Se han visto tiburones azules cerca de la costa, pero lo que nunca había visto es un tiburón azul en las aguas poco profundas de una playa turística. Estos tiburones viven en mar abierto y para verlos es necesario adentrarse unas 10 millas (16 kilómetros) mar adentro. lo único que se me ocurre es que sea una corriente de agua fría que los conduce a la costa…”.

De todas formas, el director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida tiene claro que la temperatura del agua y la comida pueden ser claves para ver en costas españoles tiburones de dos metros y unos 200 kilos de peso.