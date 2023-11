Calles y horario del encendido de las luces de Navidad de Málaga en 2023 

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y las grandes ciudades del país comienzan, a partir de esta semana, a iluminar sus calles, plazas y lugares más representativos, para darle la bienvenida al período más mágico del año.

Aunque la iluminación es un acontecimiento importante en casi cualquier municipio del país -e incluso del continente-, siempre hay ciudades que son especiales por su belleza, tradición o espectáculo. Entre ellas nos encontramos con algunos clásicos como la ciudad de Vigo, Madrid o Málaga.

En el caso de la capital andaluza, el recibimiento a la Navidad se producirá el próximo viernes 24 de noviembre a las 19:00, cuando en la ciudad malacitana se dará inicio a la iluminación de más de 80 calles, plazas y glorietas, que serán decoradas y adornadas con todo lujo de detalles durante 40 noches, hasta el próximo 5 de enero.

El espectáculo en Málaga comenzará en la calle Larios, con un espectáculo de luz, sonido y canciones navideñas que harán las delicias de los presentes. Según informaron a través de los canales oficiales de la ciudad, se producirán tres pases diarios: a las 19:00, a las 20:30 y a las 22:00, a excepción del 24 y el 31 de diciembre.

El horario en el que se podrá disfrutar del juego de luces y decoración navideña será de 18:30 a 24:00 a excepción de los fines de semana y vísperas de festivo, que permanecerán encendidas hasta las 2:00, mientras que los días 24 y 31 de diciembre harán lo propio hasta las 6:00.

Calle Larios

La temática escogida este año para la principal calle de la ciudad serán unos enormes ángeles celestiales dorados y blancos, que portarán lentejuelas de oro y cristales y estarán sujetos por dos grandes columnas.

Respecto a las canciones que sonarán en la ciudad, destacarán los clásicos de siempre como 'Jingle Bells', 'We wish you a Merry Christmas', ‘Carol of the bells’ de Pentatonix, ‘Navidad Épica’ o ‘Hacía Belén van una burra’.

Además, en las once calles colindantes a la calle Larios se podrá disfrutar de la iluminación de lámparas de salón de araña, así como árboles iluminados.

La Catedral

En otro de los lugares más simbólicos de la ciudad como es la Catedral, se podrá disfrutar de un video-mapping en el que se mostrarán escenas navideñas. Este año la obra representada será 'Ángel de Luz', con una duración de 8 minutos.

En este caso las proyecciones tendrán lugar a las 18:30, 20:00 y 22:00, desde el 27 de noviembre y hasta el 4 de enero, a excepción del día 24 y 31 de diciembre.

Casco antiguo

Si en la ciudad habrá 80 calles, plazas y glorietas iluminadas, 500 serán las calles que estarán decoradas, repartidas por todo el municipio y de las cuales, 86 se corresponden con el Centro Histórico.